Domino's Pizza lanza su primera pizza individual en 65 años, rompiendo la tradición

Buenos Aires, 13 agosto (NA) -- La reconocida cadena internacional Domino's Pizza anunció el lanzamiento oficial de un nuevo producto que promete revolucionar sus ventas: una pizza individual de estilo Detroit bautizada como "Domino".

La novedad marca un hito histórico para la franquicia fundada en 1960, ya que es la primera vez en más de 65 años que bautiza a una pizza con el propio nombre de la marca, según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas.

El producto estará disponible a nivel nacional en Estados Unidos a partir del 31 de agosto y promete responder a una fuerte demanda de los consumidores que prefieren opciones personalizadas sin necesidad de compartir.

Cómo es la pizza estilo Detroit que causa furor

Diseñada con la particular forma rectangular que evoca al famoso logo de la compañía, esta opción individual destaca por sus características gastronómicas:

Formato: Viene cortada en dos grandes rebanadas, ideales para una porción individual abundante.

Masa y elaboración: Se elabora artesanalmente con masa de sartén de sabor mantecoso, queso parmesano y un toque final del clásico condimento de ajo de la casa.

Personalización: Permite elegir hasta tres ingredientes a elección para adaptar el producto al gusto de cada cliente.

De acuerdo con la empresa con sede en Ann Arbor, las pruebas previas con consumidores arrojaron calificaciones sobresalientes, posicionándola como uno de los lanzamientos más deliciosos en la historia de la marca.

Solución a la hora de pedir en grupo

Desde la dirección ejecutiva de la compañía destacaron que este formato cubre un hueco clave en el menú. Cuando varias personas quieren ingredientes distintos, la pizza familiar tradicional suele generar desacuerdos. Con la pizza "Domino", cada comensal puede armar su combinación individual.

La mayor cadena de pizzerías del mundo —que cuenta con más de 22.500 locales en más de 90 países— incluirá además este nuevo producto dentro de su popular promoción "Combina y Ahorra", permitiendo sumarla al menú por un valor de 6,99 dólares al llevar dos o más artículos.