Jugueterías de Rosario extienden sus horarios y esperan un repunte en las ventas
Ante la cercanía del Día del Niño, los comercios del sector ajustan sus alternativas para atraer a los compradores. Desde la Cámara del Juguete de Rosario dieron un panorama sectorial a Cadena 3.
13/08/2026 | 21:56Redacción Cadena 3
FOTO: Siguen cayendo las ventas en las jugueterías físicas. (Foto: ilustrativa/LN)
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Audio. Jugueterías extienden horarios por el Día del Niño: panorama parcial de las ventas.
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A pocos días del Día del Niño, las jugueterías de Rosario ajustan sus horarios de atención para facilitar las compras de último momento y esperan que las ventas mejoren durante las jornadas previas a la celebración. El sábado será el día con mayor amplitud horaria en distintos centros comerciales de la ciudad.
Diego Cuenca, de la Cámara del Juguete de Rosario, explicó que el movimiento comercial mostró una leve recuperación en las últimas horas y expresó su expectativa de que la tendencia continúe hasta el domingo. “Las ventas se corrigieron un poquito ayer y hoy repuntaron un poco. Esperemos que terminen bien mañana, pasado y el domingo final”, señaló en diálogo con el móvil de Cadena 3 Rosario.
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Los horarios variarán según cada zona comercial. Las jugueterías de barrio permanecerán abiertas el sábado hasta más tarde de lo habitual y algunas también atenderán durante el domingo. En calle San Luis, el sector minorista extenderá la atención hasta aproximadamente las 19, mientras que la zona mayorista cerrará antes. En la Peatonal Córdoba, los comercios abrirán durante la tarde del sábado, pero permanecerán cerrados el domingo.
Los shoppings, en tanto, mantendrán sus puertas abiertas durante toda la jornada del sábado y el domingo, según explicó el representante de la Cámara del Juguete.
En cuanto a los precios, Cuenca estimó que el gasto promedio por compra rondará entre $30.000 y $35.000, lo que representa un incremento de entre 15% y 20% respecto del año pasado. Ese aumento, señaló, se encuentra en línea con la inflación acumulada y con la evolución de los precios de los juguetes.
Para incentivar el consumo, las jugueterías ofrecen distintas promociones, entre ellas descuentos, cuotas sin interés y beneficios para quienes abonen en efectivo. Sin embargo, los comerciantes advierten un cambio en la forma de pago de las familias.
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“Ha mermado un poco la venta con tarjetas, quizás la gente se anda un poco endeudada con ese tema”, explicó Cuenca. En contrapartida, las billeteras virtuales y las transferencias ganaron terreno como alternativas para concretar las compras.
El dato refleja una tendencia que los comerciantes vienen observando en otras fechas especiales: las familias continúan buscando promociones y facilidades, pero muestran mayor cautela a la hora de asumir nuevas cuotas con tarjetas de crédito.
Informe de Agostina Meneghetti.
Lectura rápida
¿Qué se espera para el Día del Niño en Rosario? Las jugueterías ajustan horarios y esperan un aumento en las ventas.
¿Quién es Diego Cuenca? Es un representante de la Cámara del Juguete de Rosario que comentó sobre las ventas.
¿Cuándo será el día con mayor actividad comercial? El sábado será el día con mayor amplitud horaria.
¿Dónde se realizarán las compras? Principalmente en las jugueterías de Rosario y en shoppings.
¿Cómo han cambiado los métodos de pago? Ha disminuido el uso de tarjetas y aumentado el uso de billeteras virtuales y transferencias.