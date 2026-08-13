Independiente oficializa la salida de Gustavo Quinteros tras goleada en la Copa Argentina

Independiente ha hecho oficial el despido de su entrenador Gustavo Quinteros, tras once meses al frente del equipo, luego de sufrir una abultada derrota por 4-0 ante Atlético Tucumán en la Copa Argentina 2026.

Según fuentes de la Agencia Noticias Argentinas, el club valoró el "trabajo" y el "compromiso" de Quinteros al asumir la dirección técnica en un periodo complicado. Sin embargo, la institución de Avellaneda "exige todo, siempre", lo que llevó a esta decisión.

El director técnico, de 61 años, deja el "Rojo" tras haber dirigido 32 partidos, obteniendo un 52% de los puntos posibles. Su rendimiento más destacado se dio en el Torneo Apertura 2026, donde fue eliminado en octavos de final, tras finalizar la fase regular en el quinto lugar de su grupo.

La contundente derrota ante el "Decano", dirigido por el exentrenador de Independiente, Julio César Falcioni, fue el golpe final que selló el destino de Quinteros, quien ya había escuchado silbidos en su último partido como local, disputado el 8 de agosto ante Platense.

A pesar de reconocer el esfuerzo del entrenador y su intención de "llevar adelante su idea" bajo la presión que implica el escudo del club, la dirigencia dejó claro que los resultados fueron determinantes en su salida.

En el entrenamiento del jueves, Hugo Tocalli asumió la dirección, mientras que a partir del viernes, los exjugadores Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio tomarán el mando del equipo de forma interina, hasta que se designe un nuevo entrenador.

Entre los nombres que suenan como posibles reemplazos, destacan Rubén Darío Insua, exjugador de Independiente y con experiencia como DT en San Lorenzo, y Omar De Felippe, quien logró el ascenso de Independiente a Primera División en la temporada 2013/14.

Aunque su inicio en el club fue positivo, con una buena racha que cerró un mal Apertura 2025, el semestre actual no comenzó de la mejor manera para Quinteros, acumulando tres derrotas consecutivas ante Vélez, Platense y la mencionada frente a Atlético Tucumán.

En sus últimas declaraciones, el entrenador había expresado su frustración ante la dirigencia, al considerar que el mercado de pases era "imposible" y desvió las preguntas sobre incorporaciones hacia la administración del club. "Independiente necesita experiencia para ganar y pelear un título", había afirmado tras la derrota ante el "Calamar".