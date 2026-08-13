Cristo Redentor cerrado: estiman pérdidas de US$1,5 millones diarios para las exportaciones

El cierre del paso internacional Cristo Redentor, en Mendoza, cumplió un mes y la continuidad de las intensas nevadas mantiene paralizado uno de los principales corredores comerciales entre Argentina y Chile. La situación genera una creciente preocupación entre exportadores e importadores por el impacto económico y logístico.

Según estimaciones de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba (Cacec), las pérdidas directas para las empresas que tienen cargas demoradas alcanzan aproximadamente US$1,5 millones por día.

El director ejecutivo de la entidad, Sergio Druccaroff, explicó en diálogo con Cadena 3 que a ese costo deben sumarse las distorsiones que se producen en toda la cadena logística. Los camiones detenidos no pueden tomar nuevas cargas, mientras que los contenedores tampoco logran completar su circuito habitual.

“Lo que no está en movimiento genera sobrecostos”, señaló el especialista, al dimensionar las consecuencias de una interrupción que ya lleva cuatro semanas.

Entre 2.000 y 3.000 camiones esperan cruzar

La acumulación de vehículos se concentra en distintos puntos de Mendoza y San Juan. Se estima que entre 2.000 y 3.000 camiones aguardan para poder atravesar la cordillera rumbo a Chile.

Para las empresas exportadoras, buscar alternativas por el Atlántico tampoco resulta sencillo. Druccaroff explicó que, ante una urgencia, se puede intentar conseguir espacio en un barco, pero esa opción implica costos significativamente mayores y una disponibilidad limitada.

“Probablemente el flete sea más del doble de lo que es el negocio habitualmente”, advirtió.

La decisión de utilizar una ruta alternativa queda entonces en manos de cada exportador, que debe evaluar si el costo adicional resulta conveniente frente a la posibilidad de incumplir con los plazos de entrega acordados con sus clientes.

El impacto sobre las exportaciones cordobesas

Entre los productos cordobeses afectados aparecen cargas de maní con destino a Asia, además de productos congelados, carnes y helados. También existen dificultades para el traslado de productos de sectores como la industria metalmecánica y la tecnología médica.

La situación adquiere especial relevancia porque el corredor hacia Chile constituye una vía estratégica para que la producción argentina alcance los mercados asiáticos a través del océano Pacífico.

Druccaroff remarcó que la falta de infraestructura genera un costo particularmente elevado para la región. Según explicó, en muchos casos, el traslado terrestre desde Córdoba hasta un puerto chileno termina siendo más caro que el propio transporte marítimo desde Chile hacia Asia.

“Más de la mitad del costo logístico de la región es por falta de infraestructura nuestra y no por distancia marítima”, sostuvo.

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La necesidad de nuevos corredores

El cierre del Cristo Redentor volvió a poner en agenda la necesidad de contar con alternativas para atravesar la cordillera durante todo el año. Entre los proyectos mencionados aparecen el túnel de Agua Negra, en San Juan, y el paso Las Leñas, en Mendoza.

Druccaroff consideró que ambas obras son fundamentales para diversificar las vías de salida de la producción argentina hacia el Pacífico y reducir los costos logísticos.

En el caso de Agua Negra, señaló que el proyecto cuenta con fondos asignados por el Banco Interamericano de Desarrollo, aunque todavía permanece en etapa de proyecto. Las Leñas, en tanto, aún no tiene financiamiento asignado.

Para el dirigente empresario, se trata de una agenda que debería involucrar tanto a Argentina como a Chile, con participación de los sectores privados y posibilidades de financiamiento internacional.

El puerto seco de Córdoba gana protagonismo

En paralelo, el puerto seco de Córdoba registró durante el último mes un récord de actividad, con más de 130 movimientos mensuales.

Druccaroff explicó que, de no haberse producido el cierre del paso internacional, la expectativa era acercarse a los 200 movimientos, una cifra que permitiría avanzar hacia un puerto seco completamente autosustentable.

La infraestructura permite que los exportadores puedan disponer de contenedores vacíos y realizar trámites aduaneros en Córdoba, evitando traslados innecesarios hacia Buenos Aires.

Además, el nodo logístico no está limitado exclusivamente a empresas cordobesas. Según explicó el titular de Cacec, ya se trabaja con cadenas productivas de Santiago del Estero y Catamarca, particularmente vinculadas con la actividad minera.

De esta manera, la crisis provocada por el cierre del Cristo Redentor vuelve a poner en evidencia la necesidad de fortalecer las conexiones terrestres y generar alternativas que permitan que las exportaciones del interior argentino lleguen a los mercados internacionales con mayor previsibilidad y menores costos.

Entrevista de "Informados al Regreso"