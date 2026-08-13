Científicos del MIT demuestran que el cerebro puede razonar sin necesidad de palabras

El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) reveló que el cerebro humano tiene la capacidad de razonar sin recurrir al lenguaje. Esta conclusión provino de un estudio realizado por un equipo de neurocientíficos que encontró pruebas contundentes de que el razonamiento lógico y el procesamiento del lenguaje son funciones independientes en el cerebro.

La investigación, publicada en la revista PNAS, estuvo liderada por la profesora asociada de ciencias cerebrales y cognitivas Evelina Fedorenko. Durante el estudio, se observó que personas con severas dificultades del lenguaje, provocadas por un accidente cerebrovascular, lograron resolver acertijos lógicos desafiantes, de la misma manera que lo hicieron individuos sin tales discapacidades. Las imágenes cerebrales mostraron que las áreas responsables del procesamiento del lenguaje permanecieron mayormente inactivas durante las tareas de razonamiento.

La conexión entre el lenguaje y el pensamiento ha sido objeto de debate durante siglos. Muchos filósofos y científicos han sostenido que el lenguaje es una herramienta esencial para el pensamiento. Sin embargo, Hope Kean, una investigadora postdoctoral en el laboratorio de Fedorenko, argumentó que existe una razón lógica para pensar que el lenguaje y la lógica podrían estar separados. "El pensamiento abstracto tiene propiedades que se asemejan al lenguaje", comentó Kean, quien también destacó que el razonamiento lógico puede requerir un nivel de precisión que el lenguaje ordinario no siempre proporciona.

Para explorar esta hipótesis, el equipo de investigación trabajó con dos pacientes que habían sufrido accidentes cerebrovasculares que afectaron sus áreas de procesamiento del lenguaje. Ambos tenían dificultades significativas para entender y producir lenguaje. Para probar el razonamiento sin depender del lenguaje, los investigadores diseñaron juegos de lógica centrados en números y patrones visuales. En una de las tareas, los participantes debían identificar la regla oculta que transformaba una lista de números en otra. En otra, tenían que completar una matriz de patrones geométricos.

A medida que los acertijos se volvían más complejos, los resultados indicaron que el lenguaje no era necesario para este tipo de razonamiento. Los participantes con discapacidades del lenguaje obtuvieron resultados equivalentes a los del grupo de control y pudieron comunicar las reglas descubiertas mediante gestos o dibujos. Kean afirmó que estos hallazgos desafían la teoría que sostiene que la inducción de reglas simbólicas no es posible sin capacidades lingüísticas.

Además, los investigadores realizaron escaneos cerebrales a adultos sanos mientras resolvían problemas lógicos. Los participantes se sometieron a una serie de resonancias magnéticas que registraron patrones de actividad cerebral durante diversas tareas. Los escaneos revelaron una clara distinción entre el lenguaje y la lógica, mostrando que el sistema de lenguaje del cerebro no se activó durante el razonamiento inductivo ni deductivo.

Los hallazgos de este estudio no solo tienen implicaciones para la comprensión de las discapacidades del lenguaje, como la afasia, sino que también podrían influir en el desarrollo de inteligencia artificial. A diferencia de los modelos de lenguaje grandes, como ChatGPT, que se entrenan exclusivamente con texto, el cerebro humano parece operar de manera diferente, lo que sugiere que el lenguaje y el pensamiento lógico abstracto son funciones cerebrales distintas.

La investigación de Fedorenko y Kean proporciona una nueva perspectiva sobre cómo el cerebro humano realiza el razonamiento, un área que continúa siendo objeto de estudio y que promete desvelar más sobre la naturaleza del pensamiento humano.