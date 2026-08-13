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YPF presentó el proyecto de inversión más grande bajo el RIGI: US$51.000 millones para exportar gas

Lo anunció el CEO de la petrolera, Horacio Marín. Dijo que la iniciativa es “la más importante presentada hasta el momento”. Se hará en sociedad con la compañía italiana Eni y la emiratí XRG. 

13/08/2026 | 22:11Redacción Cadena 3

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La petrolera estatal presentó el proyecto denominado

FOTO: La petrolera estatal presentó el proyecto denominado "Argentina LNG".

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La petrolera estatal YPF presentó el proyecto de inversión más grande bajo el RIGI, denominado "Argentina LNG", para la producción y exportación de gas natural licuado (GNL) por más de US$50.000 millones.

El presidente y CEO de la petrolera, Horacio Marín, confirmó que se trata de la inversión "más importante presentada hasta el momento" y señaló que se realizará en conjunto con la compañía italiana Eni y XRG, de Emiratos Árabes Unidos, por un total de US$51.000 millones.

"Este proyecto transformará el gas natural de Vaca Muerta en exportaciones de GNL destinadas a los mercados internacionales", sostuvo Marín.

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Hasta 2031, fecha prevista para la puesta en operación de las dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG), se estima un nivel de inversión cercano a los US$29.000 millones.

De ese total, aproximadamente US$24.000 millones serán destinados a obras de infraestructura y los US$5.000 millones restantes se invertirán en el desarrollo del upstream y la perforación de los pozos necesarios, con el objetivo de alcanzar el nivel de producción necesario que permita abastecer a plena capacidad ambas unidades de licuefacción.

Su diseño, además, incluye la producción de gas rico en Neuquén, infraestructura dedicada de transporte, plantas de procesamiento, trenes de fraccionamiento de líquidos y dos FLNG (cuya capacidad será de 12 MTPA en conjunto), que operarán frente a la costa de Río Negro, en el golfo San Matías.

“La adhesión al RIGI es un paso fundamental para avanzar con un proyecto que abrirá una nueva etapa para Argentina como exportador global de energía”, indicó el ejecutivo de YPF.

Entre 2026 y 2030, etapa prevista de la construcción, “Argentina LNG” generará más de 20.000 puestos de trabajo anuales, mientras que, para la fase de operación y puesta en marcha del proyecto, se mantendrán cerca de 8.000 empleos anuales.

Se prevé una fuerte participación de proveedores nacionales, con una contratación estimada de US$15.000 millones en bienes y servicios, impulsando el crecimiento de la industria local y el desarrollo de capacidades productivas asociadas al sector energético.

Por último, Marín confirmó que el nuevo RIGI le permitirá a Argentina realizar “una inserción internacional inédita”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ya había adelantado la llegada de este proyecto durante su exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

“En breve se van a enterar de los proyectos aprobados que son sólo un cuarto, porque va a venir algún que otro RIGI por hasta US$50.000 millones”.

Según supo Noticias Argentinas, el total de los 21 RIGIs aprobados no alcanzan la inversión del “Argentina LNG”: entre todos los proyectos, totalizan US$46.708 millones, lo que demuestra la magnitud del sector energético como uno de los grandes aportadores de divisas.

Lectura rápida

¿Qué proyecto presentó YPF? La petrolera estatal YPF presentó el proyecto "Argentina LNG" para la producción y exportación de gas natural licuado por más de US$50.000 millones.

¿Quién es el presidente de YPF? El presidente y CEO de YPF es Horacio Marín.

¿Cuándo se prevé la puesta en operación de las unidades flotantes? La puesta en operación de las dos unidades flotantes de licuefacción está prevista para 2031.

¿Dónde se llevará a cabo el proyecto? El proyecto se llevará a cabo frente a la costa de Río Negro, en el golfo San Matías.

¿Por qué es importante el RIGI para Argentina? La adhesión al RIGI es fundamental para avanzar con el proyecto y posicionar a Argentina como exportador global de energía.

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