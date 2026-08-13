Jared Kushner se reunirá en Israel y Egipto para discutir el conflicto en Gaza

FOTO: Jared Kushner visitará Israel y Egipto con funcionarios de la Junta de Paz para hablar de Gaza

WASHINGTON — El yerno del expresidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner, tiene programado un viaje a Oriente Medio la próxima semana con el objetivo de avanzar en iniciativas que busquen poner fin al conflicto en Gaza. Este esfuerzo se da luego de que un acuerdo recientemente anunciado por el gobierno de Trump encontrara resistencia por parte de Israel.

Un representante de la Junta de Paz, el organismo establecido por Trump para supervisar el delicado alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamás, confirmó que Kushner, junto al alto representante de la junta, Nickolay Mladenov, y el ex primer ministro británico Tony Blair, quien también forma parte de la junta, arribarán a Israel el próximo domingo.

Posteriormente, el grupo se trasladará a El Cairo, donde en los últimos meses se han llevado a cabo reuniones con un grupo tecnocrático palestino que se prevé asumirá el control de Gaza como parte de un acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos, según lo indicado por el funcionario. El medio Axios había anticipado previamente el viaje.

El funcionario, que solicitó permanecer en el anonimato debido a que los detalles del viaje aún están en proceso de definición, subrayó que las reuniones evidenciarán la determinación de Trump y de la Junta de Paz de "ver surgir paz, prosperidad y seguridad sostenible" en una Gaza desmilitarizada, donde Hamás haya cedido el control para facilitar la reconstrucción del territorio devastado.

Sin embargo, Israel ha rechazado un acuerdo reciente propuesto por Trump que busca que Hamás se desarme y que Israel retire sus fuerzas de la zona palestina, lo que ha generado tensiones públicas inusuales con el gobierno de Trump. A pesar de que Hamás ha manifestado su disposición a deshacerse de sus armas, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha afirmado que Israel no se retirará hasta que Hamás haya completado su desarme.

El acuerdo en cuestión había sido considerado un posible avance decisivo para poner fin a la guerra en Gaza. Se fundamentaba en un alto el fuego establecido en octubre que puso fin a las principales operaciones militares y facilitó la liberación de los rehenes restantes en Gaza, pero ha enfrentado obstáculos en otros aspectos.