Rosario Central empató con Corinthians e irá por la clasificación a Brasil
En un cotejo más peleado que jugado, el "Canalla" no pudo sacar ventaje e igualó 0 a 0 frente al "Timao". En una semana, la revancha en San Pablo.
FOTO: Rosario Central vs. Corinthians. Octavos de final. Copa Libertadores 2026.-
FOTO: Rosario Central vs. Corinthians. Octavos de final. Copa Libertadores 2026.-
Rosario Central fue de menos a más en un partido chato y olvidable, en el que igualmente fue superior a su rival, e igualó 0-0 con Corinthians de Brasil como local, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.
La jugada más clara de un partido disputado en el estadio Gigante de Arroyito fue de la visita, con un cabezazo del lateral Matheus Bidu que pegó dos veces en el travesaño, a los 42 minutos del primer tiempo.
Además, el conjunto brasileño terminó el partido con un futbolista menos, al ser expulsado el mediocampista Allan Souza cuando iban 35 minutos del segundo tiempo.
La serie será definida en Brasil, en el Neo Química Arena, el próximo jueves a las 21:30 (horario argentino).
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el partido?
Rosario Central y Corinthians empataron 0 a 0 en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.
¿Quiénes jugaron el partido?
Los equipos que jugaron fueron Rosario Central y Corinthians.
¿Cuándo se llevó a cabo el partido?
El partido se llevó a cabo recientemente, en una fecha no especificada en el artículo.
¿Dónde se disputó el encuentro?
El encuentro se disputó en el Gigante de Arroyito.
¿Cómo se define la serie?
La serie se define en el partido de vuelta, que se jugará en Brasil, donde Corinthians será local.
¿Por qué es importante el resultado?
El empate sin goles deja la serie abierta, y Rosario Central necesita un resultado positivo como visitante para avanzar a los cuartos de final.
[Fuente: Noticias Argentinas]