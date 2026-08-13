Rosario Central empató con Corinthians e irá por la clasificación a Brasil

Rosario Central fue de menos a más en un partido chato y olvidable, en el que igualmente fue superior a su rival, e igualó 0-0 con Corinthians de Brasil como local, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

La jugada más clara de un partido disputado en el estadio Gigante de Arroyito fue de la visita, con un cabezazo del lateral Matheus Bidu que pegó dos veces en el travesaño, a los 42 minutos del primer tiempo.

Además, el conjunto brasileño terminó el partido con un futbolista menos, al ser expulsado el mediocampista Allan Souza cuando iban 35 minutos del segundo tiempo.

La serie será definida en Brasil, en el Neo Química Arena, el próximo jueves a las 21:30 (horario argentino).

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

.-