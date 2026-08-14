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Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este viernes 14 de agosto

Este viernes 14 de agosto, Santa Fe presenta un clima nublado con temperaturas que oscilarán entre 10° y 14°. La humedad es alta, alcanzando el 95%, y se prevén lluvias ligeras para los próximos días.

14/08/2026 | 00:17Redacción Cadena 3

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Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 14 de agosto

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región de Santa Fe en este momento.

Ahora

Las condiciones actuales en Santa Fe indican un cielo cubierto con nubes. La temperatura actual es de 10°, con una sensación térmica de 10°. La humedad se encuentra en un 95%, lo que genera un ambiente bastante húmedo. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el este.

El clima hoy viernes 14 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 14°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 3 m/s. La alta humedad y el cielo nublado son características predominantes del día, lo que podría generar una sensación de frescura.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe traerán variaciones en el clima. El sábado 15 de agosto se prevé una mínima de 12° y una máxima de 18°, con lluvias ligeras. El domingo 16 de agosto, la mínima será de 13° y la máxima de 19°, con cielo nublado. Para el lunes 17 de agosto, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 16°, con lluvias moderadas. El martes 18 de agosto, la mínima descenderá a 9° y la máxima será de 12°, con lluvias intensas. Finalmente, el miércoles 19 de agosto, se espera una mínima de 8° y una máxima de 9°, con lluvias moderadas.

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