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Clima en Salta: cómo estará el tiempo este viernes 14 de agosto

Este viernes 14 de agosto, Salta presentará un día mayormente soleado con temperaturas que oscilarán entre 1° y 18°. La humedad será alta y el viento soplará suave desde el noroeste.

14/08/2026 | 00:33Redacción Cadena 3

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Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el viernes 14 de agosto

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, el cielo se presenta con un clear sky, con una temperatura actual de 5°. La sensación térmica es de 3°, y la humedad alcanza el 87%. La visibilidad es óptima, con 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el noroeste. La presión atmosférica se encuentra en 1020 hPa.

El clima hoy viernes 14 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 18°. Las condiciones serán mayormente soleadas, con un viento suave que podría aportar algo de frescura. La humedad alta podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja de lo esperado, aunque no se anticipan lluvias.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas. El sábado 15 de agosto, la mínima será de 3° y la máxima alcanzará los 23°, con cielo parcialmente nublado. El domingo 16, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 27°, con cielo despejado. Sin embargo, el lunes 17 y el martes 18, se anticipan lluvias ligeras, con mínimas de 10° y 8°, y máximas de 14° y 10°, respectivamente. El miércoles 19, la mínima será de 6° y la máxima de 15°, también con posibilidad de lluvias.

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