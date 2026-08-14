Inundaciones en Japón: lluvias récord causan 4 muertes y caos en el transporte

TOKIO — Las lluvias intensas que azotaron la región este de Tokio han generado inundaciones devastadoras, resultando en la muerte de al menos cuatro personas y dejando a miles varadas. Las autoridades informaron que la situación se complicó con cortes de electricidad en varias áreas y más de 80 viviendas afectadas por el agua.

La Agencia Meteorológica de Japón había emitido una alerta máxima de lluvias en más de una docena de municipios de la prefectura de Chiba, pero la situación mejoró ligeramente el viernes por la mañana. Sin embargo, se anticipan nuevas precipitaciones más tarde en el día, lo que podría agravar la situación.

Imágenes de la zona muestran un panorama desolador, con calles y vehículos sumergidos en agua lodosa. La Fuerza Terrestre de Autodefensa desplegó autobuses para evacuar a aproximadamente 4.000 personas que pasaron la noche en la estación de tren de Soga, que conecta con Tokyo Disney, aunque el parque no reportó daños.

Además, el aeropuerto de Narita se vio colapsado, dejando a miles de pasajeros varados debido a la interrupción del servicio ferroviario en la región. Muchos se refugiaron en el edificio del gobierno de la prefectura de Chiba.

La prefectura confirmó que entre los fallecidos se encuentra un hombre hallado flotando en una calle inundada en la ciudad de Ichikawa y una mujer atrapada en su vehículo en la ciudad de Sakura. Otra persona, que fue rescatada de un auto lleno de agua en Kashiwa, se presume también fallecida.

Más de 230.000 residentes recibieron recomendaciones de evacuación, mientras que el servicio eléctrico afectó a unas 23.000 viviendas, disminuyendo desde un pico de 68.000. En Chiba, se registraron 11,5 centímetros de lluvia en una hora, estableciendo un nuevo récord, mientras que en Sakura se midieron 9,7 centímetros en el mismo período, según el pronóstico del meteorólogo Takuya Hosomi.