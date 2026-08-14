Inundaciones en Japón: lluvias récord causan 4 muertes y caos en el transporte
Las intensas lluvias en la prefectura de Chiba, cerca de Tokio, han dejado 4 muertos y miles de personas afectadas. Se reportan cortes de electricidad y el transporte interrumpido en varias áreas.
FOTO: Inundaciones por intensas lluvias cerca de Tokio dejan 4 muertos y afectan al transporte
TOKIO — Las lluvias intensas que azotaron la región este de Tokio han generado inundaciones devastadoras, resultando en la muerte de al menos cuatro personas y dejando a miles varadas. Las autoridades informaron que la situación se complicó con cortes de electricidad en varias áreas y más de 80 viviendas afectadas por el agua.
La Agencia Meteorológica de Japón había emitido una alerta máxima de lluvias en más de una docena de municipios de la prefectura de Chiba, pero la situación mejoró ligeramente el viernes por la mañana. Sin embargo, se anticipan nuevas precipitaciones más tarde en el día, lo que podría agravar la situación.
Imágenes de la zona muestran un panorama desolador, con calles y vehículos sumergidos en agua lodosa. La Fuerza Terrestre de Autodefensa desplegó autobuses para evacuar a aproximadamente 4.000 personas que pasaron la noche en la estación de tren de Soga, que conecta con Tokyo Disney, aunque el parque no reportó daños.
Además, el aeropuerto de Narita se vio colapsado, dejando a miles de pasajeros varados debido a la interrupción del servicio ferroviario en la región. Muchos se refugiaron en el edificio del gobierno de la prefectura de Chiba.
La prefectura confirmó que entre los fallecidos se encuentra un hombre hallado flotando en una calle inundada en la ciudad de Ichikawa y una mujer atrapada en su vehículo en la ciudad de Sakura. Otra persona, que fue rescatada de un auto lleno de agua en Kashiwa, se presume también fallecida.
Más de 230.000 residentes recibieron recomendaciones de evacuación, mientras que el servicio eléctrico afectó a unas 23.000 viviendas, disminuyendo desde un pico de 68.000. En Chiba, se registraron 11,5 centímetros de lluvia en una hora, estableciendo un nuevo récord, mientras que en Sakura se midieron 9,7 centímetros en el mismo período, según el pronóstico del meteorólogo Takuya Hosomi.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Japón?
Inundaciones severas causadas por lluvias récord en la prefectura de Chiba.
¿Cuántas personas han muerto?
Al menos cuatro personas han fallecido y una está desaparecida.
¿Dónde se registraron los mayores daños?
Las ciudades de Ichikawa, Sakura y Kashiwa han sido las más afectadas.
¿Qué medidas se están tomando?
Se han enviado autobuses para evacuar a personas varadas y se han recomendado evacuaciones a 230.000 residentes.
¿Cuál es la situación actual del transporte?
El transporte ferroviario está interrumpido y el aeropuerto de Narita enfrenta caos con miles de pasajeros varados.
[Fuente: AP]