Operativo federal en Minnesota: vigilancia a sindicatos y organizaciones progresistas

MINNEAPOLIS, Minnesota, EE.UU. — A inicios de este año, agentes federales realizaron una extensa operación encubierta de vigilancia enfocada en organizaciones progresistas, sindicatos y otros colectivos que se manifestaban en contra de las redadas migratorias en Minneapolis, según revelan documentos judiciales presentados el jueves.

El operativo, denominado Operación Puppet Master, se dirigió a lo que las autoridades describieron como una red de conspiradores que apoyaban a "oportunistas y agitadores violentos". Estos documentos forman parte de un caso en el que la fiscalía federal acusó en junio a 15 personas de obstruir las redadas migratorias, argumentando que conspiraron contra el gobierno federal mediante acciones que incluían lanzar trozos de hielo e instalar bloqueos.

Los documentos fueron divulgados en el marco de una moción presentada por el abogado defensor Kevin Riach, quien solicitó la divulgación de material adicional recopilado durante las investigaciones. Los documentos del gobierno muestran que agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se infiltraron en reuniones realizadas en iglesias, escuelas y parques, donde la mayoría de los encuentros estaban destinados a discutir protestas protegidas por la Constitución.

El DHS indicó que la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional no comenta sobre la existencia o el estado de una investigación en curso ni sobre los métodos utilizados. Redirigió todas las consultas a la oficina del fiscal federal en Minnesota, que hasta el momento no ha respondido a solicitudes de comentarios.

La Operación Puppet Master y una operación posterior conocida como Proyecto Whipple Shield fueron descritas por Riach como una "investigación amplia y sin sentido" motivada por cuestiones políticas y no por conductas delictivas. Un ejemplo de esto es una reunión del 31 de enero en una biblioteca de Minneapolis, donde un agente encubierto, identificado como "UCA 9833", presenció a simpatizantes del grupo climático Sunrise Movement discutir sobre tácticas de protesta pacífica.

Durante esta reunión, el agente reportó que el grupo se enfocaba en protestas "pacíficas", enfatizando la importancia de contar con un enlace con la policía y un responsable de seguridad durante los eventos. A lo largo de la operación, decenas de documentos describen cómo los agentes se infiltraron en reuniones, vigilaron grupos de chat de organizaciones activistas y utilizaron matrículas para crear listas de asistentes.

Una presentación de la rama de investigaciones del DHS, titulada "La conspiración", menciona a 18 organizaciones, desde un pequeño colectivo de reparación de bicicletas en Minneapolis hasta la AFL-CIO, la mayor federación de sindicatos en Estados Unidos. Además, el gobierno obtuvo años de registros financieros de grupos que van desde el Sunrise Movement hasta grandes sindicatos, como el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios y el Sindicato de Trabajadores de la Comunicación de Estados Unidos (CWA).

El DHS también solicitó que se mantenga en secreto la existencia de ciertas citaciones por un período indefinido, advirtiendo a FedWire, un sistema de transferencias operado por la Reserva Federal. Los grupos investigados no ocultaron su descontento con esta situación. Claude Cummings Jr., presidente del CWA, expresó que su sindicato se ha convertido en el objetivo de un gobierno que utiliza el proceso legal como un arma contra ciudadanos que ejercen sus derechos constitucionales. "No nos intimidarán ni nos silenciarán", afirmó.

Una coalición de grupos de la sociedad civil en Minneapolis defendió el jueves las protestas y criticó las investigaciones, argumentando que el gobierno intenta intimidar a organizaciones que han demostrado el poder de la acción comunitaria. El DHS desplegó cerca de 3.000 agentes federales en el área de Minneapolis-St. Paul a finales del año pasado, en lo que se considera la "operación de control migratorio más grande de su historia". Las redadas resultaron en miles de arrestos, protestas masivas y la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales.

El fiscal federal de Minnesota, Daniel N. Rosen, afirmó que las 15 personas acusadas pertenecían a grupos que caracterizó como "antifa", término que se utiliza para describir a un amplio espectro de activistas militantes de izquierda. Riach, en defensa de su cliente Isaac Sant, argumentó que no había vínculos con antifa, calificándola como "un coco inventado por la extrema derecha".