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Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy jueves 13 de agosto.

El sorteo número 26534 de la quiniela nocturna se realizó el jueves 13 de agosto a las 21:00. El número a la cabeza fue 3203, correspondiente a la interpretación tradicional 'A primera (San Cono)'.

13/08/2026 | 21:00Redacción Cadena 3

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El sorteo número 26534 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el jueves 13 de agosto a las 21:00. El número a la cabeza fue 3203, que se interpreta tradicionalmente como A primera (San Cono).

1° 3203
2° 6170
3° 7571
4° 3895
5° 4624
6° 3269
7° 7919
8° 8004
9° 5627
10° 8318
11° 1044
12° 4463
13° 9791
14° 2977
15° 4219
16° 7927
17° 5207
18° 0694
19° 2394
20° 5207

Los resultados de la quiniela nocturna son esperados por muchos apostadores que buscan la suerte en cada sorteo. Este evento se ha convertido en una tradición en la que participan miles de personas a diario. La quiniela ofrece diversas posibilidades de ganar, y cada número tiene su propia interpretación y significado.

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26534 de la quiniela nocturna.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 13 de agosto a las 21:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 3203.

¿Qué significa el número 3203?
Se interpreta tradicionalmente como "A primera (San Cono)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

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