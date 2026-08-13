La Fiscalía aclara que no halló metanfetamina en camioneta de mexicano abatido por el ICE

HOUSTON — Los resultados de los análisis realizados sobre "una sustancia blanca y cristalina" encontrada en la camioneta de un mexicano que fue abatido el pasado mes por agentes de inmigración en Houston indican que no se trataba de metanfetamina, según lo declarado por el fiscal federal Aaron Reitz a un medio local.

Reitz no especificó la naturaleza de la sustancia, pero el abogado de la familia de Lorenzo Salgado Araujo ha sostenido que se trataba de una mezcla casera de electrolitos, utilizada por Salgado Araujo y su equipo de construcción para mantenerse hidratados en el intenso calor de Texas.

Salgado Araujo, de 52 años, fue abatido el 7 de julio cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a bordo de vehículos sin identificación le hicieron señales para que detuviera su camioneta de trabajo en las calles de Houston y le dispararon a través de la ventana. En el vehículo también viajaban su hermano y otro miembro de su cuadrilla.

El fallecido era un ciudadano mexicano que residía sin estatus legal en Estados Unidos durante 35 años, y se dedicaba a la construcción de viviendas, sin antecedentes penales. Su muerte es uno de al menos diez decesos registrados durante operativos migratorios desde que comenzó la campaña de deportaciones masivas del expresidente Donald Trump, generando protestas en la ciudad y llamados a una investigación independiente.

Tras el incidente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que Salgado Araujo había utilizado su vehículo como un arma al intentar atropellar a un agente del ICE, lo que justificó el uso de la fuerza. Posteriormente, el FBI llevó a cabo una orden de registro en la camioneta, asegurando que los agentes observaron varias bolsas pequeñas que contenían una sustancia que parecía ser metanfetamina.

Sin embargo, los dos hombres que viajaban con Salgado Araujo declararon ante un tribunal que los agentes de ICE nunca estuvieron en peligro de ser atropellados, afirmando que estos se encontraban al costado del vehículo y no delante ni detrás de él.

Reitz también informó que los agentes del ICE tenían como objetivo a dos guatemaltecos que enfrentaban procesos de deportación y conducían una furgoneta similar a la de Salgado Araujo.

David Donatti, abogado principal de la ACLU en Texas y representante de la familia, criticó la orden de registro del FBI, calificándola de parte de un intento gubernamental por crear una "falsa narrativa".

"Lorenzo Salgado Araujo debería seguir con vida hoy y nada de lo que el gobierno llama 'registro' podría haber cambiado ese hecho. El registro demuestra lo que la familia ha dicho desde el principio: Lorenzo era un hombre trabajador que construía hogares y su esposa le preparaba mezclas de electrolitos para mantenerlo hidratado", expresó Donatti.

El abogado subrayó que el gobierno ha mostrado más interés en crear una narrativa falsa que en buscar la verdad y enfatizó que la familia merece respuestas sobre lo que realmente sucedió.