Chile traslada a cientos de presos a nueva cárcel mientras Kast refuerza la seguridad

BUENOS AIRES — El gobierno de Chile llevó a cabo el traslado de cerca de 300 reclusos considerados de alto riesgo a una nueva y amplia prisión, como parte de las iniciativas del presidente José Antonio Kast para combatir el crimen organizado, una de sus principales promesas de campaña.

El mandatario se trasladó a la recién inaugurada cárcel La Laguna, ubicada a aproximadamente 250 kilómetros al sur de Santiago, para supervisar la operación. Esta acción fue presentada como un esfuerzo por aliviar el hacinamiento en las cárceles y evitar que los líderes de pandillas, que se encuentran encarcelados, puedan seguir operando desde dentro.

Las imágenes que se difundieron mostraron a los internos formados, con la cabeza agachada y encadenados, lo que recordó las escenas de El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele ha implementado políticas de seguridad estrictas que incluyen encarcelamientos masivos. Aunque estas medidas han contribuido a una notable reducción de la violencia, también han generado críticas de organizaciones de derechos humanos por denuncias de abusos y violaciones a las libertades civiles.

El presidente de Chile invoca a Bukele como modelo

Al igual que otros líderes de derecha en América Latina, como en Colombia y Perú, Kast ha tomado a Bukele como un referente en su lucha contra el crimen organizado. Durante su campaña electoral, visitó El Salvador para analizar las políticas de seguridad del presidente Bukele, incluyendo la famosa megacárcel del país, donde se restringen las visitas y actividades recreativas.

Las autoridades informaron que 295 reclusos fueron trasladados a La Laguna en la madrugada del jueves, provenientes de distintas cárceles de Chile, entre ellos 37 miembros de organizaciones criminales.

Se espera que otros cien reclusos sean trasladados la próxima semana, mientras el gobierno avanza en la ocupación de La Laguna, que tiene capacidad para 2.320 internos en diversas unidades, incluidas secciones de máxima seguridad. La cárcel está equipada con 1.500 cámaras de vigilancia, escáneres corporales y tecnología destinada a bloquear señales de teléfonos celulares.

La nueva prisión es calificada como la más moderna y segura

Esta instalación, considerada la más moderna y segura de Chile, fue inaugurada el año pasado bajo el mandato del expresidente Gabriel Boric. Kast intenta publicitar esta medida mientras busca cumplir con sus compromisos en materia de seguridad, tras un inicio de gestión complicado. En un giro significativo, destituyó a su primer ministro de Seguridad poco más de dos meses después de asumir el cargo.

Hasta ahora, su administración ha deportado a unos 878 inmigrantes de los aproximadamente 300.000 que se encuentran en Chile sin permisos, mientras que 7.501 inmigrantes optaron por salir del país de manera voluntaria en los primeros siete meses de 2026. Muchos votantes han manifestado su descontento, señalando que las políticas de seguridad de Kast no se diferencian significativamente de las aplicadas por Boric.

La semana pasada, Kast presentó un ambicioso paquete de seguridad que otorga al Estado mayores facultades para combatir el delito. Las propuestas, que ya se encuentran en el Congreso, incluyen una presencia policial permanente en los barrios más peligrosos de Chile, sanciones más severas para miembros de pandillas y la creación de una nueva agencia estatal para incautar y destruir bienes relacionados con el crimen organizado.

La legislación también busca flexibilizar las normas sobre el uso de la fuerza por parte de la policía y modificar la Constitución para facilitar la declaración de estados de emergencia ante graves amenazas a la seguridad.

Chile continúa siendo uno de los países más seguros de América Latina, aunque el aumento reciente de secuestros, extorsiones y narcotráfico, junto con la expansión de pandillas transnacionales como el Tren de Aragua de Venezuela, ha intensificado la preocupación pública sobre el crimen organizado, lo que contribuyó a la victoria electoral de Kast en diciembre.