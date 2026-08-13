El secretario de Defensa de EE.UU. resalta en Panamá la cooperación en la lucha antidrogas

CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, defendió el jueves en Panamá la necesidad de fortalecer la cooperación regional en la lucha contra los cárteles de la droga transnacionales, al mismo tiempo que dio la bienvenida a Colombia a una coalición hemisférica dedicada a combatir el "narcoterrorismo".

En declaraciones a los periodistas que lo acompañaban durante su visita, y antes de presenciar unos ejercicios militares multinacionales cerca del Canal de Panamá, el jefe del Pentágono indicó que "estamos comenzando por nuestro hemisferio" y que están trabajando con naciones como Panamá, Ecuador y ahora Colombia en temas de seguridad.

El funcionario resaltó que la coalición, que cuenta con 19 miembros, está compuesta por países libres dispuestos a colaborar para enfrentar los cárteles de drogas. Asimismo, lanzó una advertencia directa a Cuba, afirmando que Estados Unidos no tolerará "ese tipo de influencia maligna en nuestro hemisferio". Aunque no se especificó a qué influencia se refería, Washington sostiene que la isla representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, algo que el gobierno cubano ha negado.

La jornada anterior, Hegseth instó a los países latinoamericanos en el encuentro de la coalición a no reconocer a la Corte Penal Internacional (CPI), mientras el ejército estadounidense lleva a cabo operaciones contra presuntos narcotraficantes en la región. Argumentó que tales acciones son "totalmente legales según el derecho internacional humanitario", aunque enfrenta cuestionamientos sobre la legalidad de los ataques mortales contra pequeñas embarcaciones acusadas de traficar drogas.

No quedó claro en las declaraciones de Hegseth qué medidas ha tomado la CPI para obstaculizar las operaciones estadounidenses en la región, pero instó a los países presentes a "abandonar la CPI y rechazar sus intentos de arrebatarles la soberanía a sus gobiernos y tribunales".

Además, anunció que el nuevo gobierno del presidente conservador Abelardo de la Espriella ha solicitado colaboración estadounidense en operaciones militares conjuntas en Colombia para combatir el "narcoterrorismo", y le dio la bienvenida a Colombia como nuevo socio de la coalición.

Presencia de militares de EE.UU. en Panamá

Respecto a la presencia estadounidense en el país centroamericano, Hegseth subrayó que se trata de una "asociación". Mencionó que "cientos de millones de dólares han sido invertidos en la economía panameña y en las fuerzas de seguridad", afirmando que "los estadounidenses están aquí y han venido para quedarse".

Esta fue la segunda visita de Hegseth a Panamá. La anterior tuvo lugar en abril de 2025, cuando ambos países firmaron un memorando para ampliar la cooperación en seguridad, que incluía entrenamientos conjuntos y la presencia rotativa de personal estadounidense, lo que generó críticas por parte de la oposición política y otros sectores que consideraron que el acuerdo afectaba la soberanía panameña.

En esa ocasión, el jefe del Pentágono también destacó que Washington no permitiría lo que denominó la presencia "maligna" de China en el Canal de Panamá y en la región, en un contexto en el que el expresidente Trump advertía sobre la posibilidad de retomar el control de la vía marítima comercial.

Durante su visita, Hegseth presenció una demostración táctica que simuló la interdicción de una embarcación vinculada al tráfico ilegal de armas, como parte de los ejercicios PANAMAX. Este ejercicio multinacional involucra a Estados Unidos, Panamá y otras 17 naciones, y se lleva a cabo durante 11 días, realizando maniobras marítimas, operaciones aéreas, defensa cibernética y ejercicios de fuerzas especiales, todo con el fin de fortalecer la protección del Canal de Panamá y la capacidad de respuesta conjunta ante amenazas regionales.