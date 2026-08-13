Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy jueves 13 de agosto.

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El número de sorteo 13005 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el jueves 13 de agosto a las 22:15. El número a la cabeza fue 5218, cuya interpretación tradicional es A primera (Sangre).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 5218

2° 1955

3° 0233

4° 9273

5° 0885

6° 9917

7° 0702

8° 4734

9° 0210

10° 7310

11° 1290

12° 5067

13° 8524

14° 5696

15° 7103

16° 9789

17° 1454

18° 8741

19° 5319

20° 5508