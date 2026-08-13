En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

Amamos Argentina

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy jueves 13 de agosto.

El sorteo número 13005 de la Quiniela Turista se realizó el jueves 13 de agosto a las 22:15. El número a la cabeza fue 5218, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (Sangre)".

13/08/2026 | 22:15Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Quiniela de Córdoba

FOTO: Quiniela de Córdoba

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El número de sorteo 13005 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el jueves 13 de agosto a las 22:15. El número a la cabeza fue 5218, cuya interpretación tradicional es A primera (Sangre).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 5218
2° 1955
3° 0233
4° 9273
5° 0885
6° 9917
7° 0702
8° 4734
9° 0210
10° 7310
11° 1290
12° 5067
13° 8524
14° 5696
15° 7103
16° 9789
17° 1454
18° 8741
19° 5319
20° 5508

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13005 de la Quiniela Turista.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 13 de agosto a las 22:15.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 5218.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Su interpretación tradicional es "A primera (Sangre)".

¿Cuáles son los números ganadores?
Los números ganadores son 5218, 1955, 0233, entre otros.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf