Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy jueves 13 de agosto.
El sorteo número 13005 de la Quiniela Turista se realizó el jueves 13 de agosto a las 22:15. El número a la cabeza fue 5218, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (Sangre)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 13005 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el jueves 13 de agosto a las 22:15. El número a la cabeza fue 5218, cuya interpretación tradicional es A primera (Sangre).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 5218
2° 1955
3° 0233
4° 9273
5° 0885
6° 9917
7° 0702
8° 4734
9° 0210
10° 7310
11° 1290
12° 5067
13° 8524
14° 5696
15° 7103
16° 9789
17° 1454
18° 8741
19° 5319
20° 5508
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13005 de la Quiniela Turista.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 13 de agosto a las 22:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 5218.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Su interpretación tradicional es "A primera (Sangre)".
¿Cuáles son los números ganadores?
Los números ganadores son 5218, 1955, 0233, entre otros.