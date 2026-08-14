Tragedia en Perú: paciente fallece en ambulancia atrapada por bloqueo de ruta por aumento de combustibles

LIMA — Un hombre que era trasladado de emergencia a un hospital en la Amazonía de Perú falleció el jueves mientras se encontraba en una ambulancia detenida por el bloqueo de una carretera, como parte de las protestas contra el incremento del precio de los combustibles, informaron las autoridades.

Esta situación marca la primera protesta significativa durante el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, quien asumió el cargo el 28 de julio y recibió el apoyo de la región en el ajustado balotaje de junio. El bloqueo en la región de Ucayali comenzó el lunes y ha dejado a numerosos vehículos, incluidos más de un centenar de camiones cisterna, atrapados en la carretera.

La víctima, identificada como Víctor Crisóstomo, de 56 años, sufría de hipertensión y había tenido un accidente cerebrovascular. Su traslado al hospital principal de Pucallpa, la capital de Ucayali, se vio frustrado por el bloqueo. Las autoridades señalaron que el aumento en los precios de los combustibles se debe a factores como el conflicto en Oriente Medio, la dependencia de las importaciones y la especulación de las gasolineras locales, además de las dificultades para transportar el combustible desde Lima, que se encuentra a 746 kilómetros (463 millas) de distancia.

El cierre de la vía ha provocado un desabastecimiento en los mercados de alimentos de Pucallpa y otras ciudades de la región. El presidente de la cámara de comercio de Ucayali, Rubén Cerna, informó que las actividades económicas están paralizadas en un 90% y que las pérdidas ascienden a aproximadamente 14,8 millones de dólares diarios.

Durante un acto público, Fujimori se comprometió a abordar el problema y anunció que en los próximos días se presentarán propuestas para aliviar la situación. La presidenta mencionó que el aumento de los precios de los combustibles se ha mantenido por más de cinco meses, influenciado por la guerra en otras partes del mundo.

Además, se recuerda que Lima enfrentó en marzo una crisis energética debido a la rotura de la única tubería que suministraba gas natural desde la Amazonía, lo que también impactó en los precios de los alimentos.

En Ucayali, donde el 89% de su territorio está cubierto de bosques, el 22,3% de la población vive en condiciones de pobreza, solo el 75,7% de los hogares tiene acceso al agua de la red pública y el 42,8% de los niños menores de 3 años sufren de anemia. La deforestación sigue siendo un problema grave, impulsada por la tala ilegal, el narcotráfico y la minería.