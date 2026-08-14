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Vandalismo en el Monumento a la Segunda Guerra Mundial de Washington: burbujas y grafiti impactan el lugar

El emblemático monumento en el National Mall de Washington, D.C., sufrió vandalismo con burbujas en su fuente y grafiti con un mensaje provocador, generando condenas de diversas organizaciones.

14/08/2026 | 01:58Redacción Cadena 3

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Monumento a la Segunda Guerra Mundial en Washington es vandalizado con burbujas y grafiti

FOTO: Monumento a la Segunda Guerra Mundial en Washington es vandalizado con burbujas y grafiti

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WASHINGTON — El monumento dedicado a los soldados que combatieron en la Segunda Guerra Mundial, ubicado en el National Mall de Washington, D.C., fue objeto de vandalismo el pasado jueves. La fuente del monumento apareció llena de burbujas y con la frase "manos limpias, dinero sucio" pintada en rojo.

En un comunicado emitido el jueves por la noche, el Departamento del Interior expresó su preocupación y aseguró que "nuestra Policía de Parques de Estados Unidos está en el lugar y la investigación continúa. El público debe saber que encontraremos a la persona responsable de este acto repugnante".

La organización Friends of the National World War II Memorial, que colabora en el mantenimiento del sitio, también se pronunció al respecto, afirmando: "Existen muchos espacios en nuestro país para la expresión, el debate y el desacuerdo. Un monumento nacional que honra a quienes sirvieron y a quienes nunca regresaron a casa jamás debería usarse como lienzo para el vandalismo".

Asimismo, Veterans of Foreign Wars, una agrupación que representa a veteranos de guerra, calificó el acto de vandalismo como "una profunda falta de respeto, una bofetada en la cara para los veteranos que sirvieron y se sacrificaron, y para las familias que cargaron con ese peso en casa".

El Monumento Conmemorativo de la Segunda Guerra Mundial se sitúa ligeramente al este del estanque reflectante del Monumento a Lincoln en el Mall. En el pasado, problemas de mantenimiento han afectado al estanque, que presentó un sellador azul descascarado y algas verdes. El expresidente Donald Trump había atribuido previamente los inconvenientes al vandalismo, aunque no presentó pruebas al respecto.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el monumento?
El monumento a la Segunda Guerra Mundial fue vandalizado con burbujas y grafiti.

¿Dónde se encuentra el monumento?
Está ubicado en el National Mall de Washington, D.C.

¿Qué dijo el Departamento del Interior?
Informó que se está investigando el vandalismo y se buscará al responsable.

¿Cómo reaccionaron las organizaciones?
Varios grupos, incluidos los veteranos, condenaron el vandalismo como un acto de falta de respeto.

¿Qué problemas previos ha tenido el monumento?
En el pasado, el estanque del monumento presentó problemas de mantenimiento.

[Fuente: AP]

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