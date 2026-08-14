Nigel Farage recupera su escaño en el Parlamento tras vencer al Conde Binface en elección especial

LONDRES — El pasado viernes, Nigel Farage logró una victoria sobre el candidato humorístico Conde Binface, quien se presentó con un cubo de basura en la cabeza, y así recuperó su escaño en el Parlamento, un puesto del que había dimitido hace un mes para generar una elección especial que ha sido objeto de burlas.

Farage, quien lidera el partido antiinmigración Reform UK y es considerado por algunos como un posible futuro primer ministro, tomó la decisión de renunciar a su escaño en julio, en medio de una investigación que indagaba si había omitido informar sobre una donación de 5 millones de libras (equivalente a 6,7 millones de dólares) proveniente de un multimillonario del ámbito de las criptomonedas en el extranjero.

El político argumentó que se presentaría nuevamente para el escaño vacante con el fin de probar que contaba con el respaldo de los votantes.

Por su parte, Binface, un candidato recurrente que ha retado a primeros ministros tanto en el pasado como en la actualidad, se convirtió en el oponente por defecto en un grupo de 34 candidatos, después de que los principales partidos decidieran boicotear la campaña, considerándola como una estrategia política de Farage.