Nigel Farage recupera su escaño en el Parlamento tras vencer al Conde Binface en elección especial
Nigel Farage derrota al cómico Conde Binface y vuelve a su escaño en el Parlamento, en una elección considerada como una maniobra política. Farage había renunciado hace un mes para provocar esta votación.
FOTO: Cadena 3 Noticias
LONDRES — El pasado viernes, Nigel Farage logró una victoria sobre el candidato humorístico Conde Binface, quien se presentó con un cubo de basura en la cabeza, y así recuperó su escaño en el Parlamento, un puesto del que había dimitido hace un mes para generar una elección especial que ha sido objeto de burlas.
Farage, quien lidera el partido antiinmigración Reform UK y es considerado por algunos como un posible futuro primer ministro, tomó la decisión de renunciar a su escaño en julio, en medio de una investigación que indagaba si había omitido informar sobre una donación de 5 millones de libras (equivalente a 6,7 millones de dólares) proveniente de un multimillonario del ámbito de las criptomonedas en el extranjero.
El político argumentó que se presentaría nuevamente para el escaño vacante con el fin de probar que contaba con el respaldo de los votantes.
Por su parte, Binface, un candidato recurrente que ha retado a primeros ministros tanto en el pasado como en la actualidad, se convirtió en el oponente por defecto en un grupo de 34 candidatos, después de que los principales partidos decidieran boicotear la campaña, considerándola como una estrategia política de Farage.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la elección especial?
Nigel Farage ganó contra el Conde Binface y recuperó su escaño en el Parlamento británico.
¿Quién es Nigel Farage?
Es el líder del partido Reform UK y un político influyente en el Reino Unido.
¿Qué lo llevó a renunciar a su escaño?
Farage renunció debido a una investigación sobre una donación no informada de 5 millones de libras.
¿Cómo se desarrolló la campaña?
Los principales partidos boicotearon la campaña, dejando a Binface como el rival por defecto.
¿Qué simboliza la victoria de Farage?
Su victoria se ve como un respaldo del electorado tras su renuncia y su intento de demostrar apoyo.
[Fuente: AP]