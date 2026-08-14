Tragedia en India: derrumbe en túnel de proyecto hidroeléctrico deja al menos 7 muertos

LUCKNOW, India — Durante la noche, un túnel en construcción de un proyecto hidroeléctrico en el estado montañoso de Uttarakhand, al norte de India, sufrió un derrumbe que dejó un saldo de al menos siete trabajadores fallecidos, informaron las autoridades el viernes.

Las operaciones de rescate se activaron tras una repentina avalancha de agua y escombros que ingresó al túnel de la central hidroeléctrica Vishnugad-Pipalkoti, situada en el distrito de Chamoli, a última hora del jueves, según detalló el máximo responsable del distrito, Gaurav Kumar.

En el momento del incidente, había 22 trabajadores en el túnel; de ellos, 12 lograron ser rescatados con vida y otros tres permanecen desaparecidos, según lo declarado por el ministro principal de Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami.

Los equipos de rescate, compuestos por la Fuerza Nacional y Estatal de Respuesta a Desastres, la policía fronteriza indo-tibetana y bomberos, enfrentan el desafío del aumento de los niveles de agua y los escombros mientras continúan la búsqueda de los trabajadores desaparecidos, según informaron los funcionarios.

"Al llegar al lugar, nuestro equipo encontró una gran cantidad de agua dentro del túnel, que también se filtraba por los lados. Desde entonces, el nivel ha aumentado considerablemente", declaró Amrit Lal Meena, comandante del equipo de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres.

Los accidentes en obras de construcción son frecuentes en India, donde el rápido crecimiento de la infraestructura a menudo se ve afectado por una geología frágil, fallas en la construcción, condiciones climáticas extremas y la falta de adherencia a las normas de seguridad.

En la región del Himalaya, la fragilidad de las montañas, la actividad sísmica y las condiciones subterráneas impredecibles convierten a los proyectos de túneles en una tarea arriesgada. Un reciente accidente en una mina de carbón en el estado vecino de Meghalaya resultó en la muerte de al menos 18 trabajadores en febrero. En 2023, una sección de un túnel en Uttarakhand colapsó, atrapando a 41 trabajadores durante 17 días antes de ser rescatados.