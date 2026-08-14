Apple alerta a usuarios sobre ataques de spyware mediante notificaciones en sus dispositivos

Apple lanzó una nueva iniciativa para proteger a sus usuarios al enviar notificaciones directas a los dispositivos que puedan estar comprometidos por spyware, específicamente aquel utilizado por gobiernos. Esta medida se implementó tras la identificación de ataques dirigidos a usuarios en 110 países, lo que refleja la creciente preocupación por la seguridad digital a nivel global.

El anuncio fue realizado el jueves y se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio de Apple para alertar a sus clientes sobre posibles amenazas. Hasta la fecha, la compañía ha notificado a usuarios en más de 150 países, evidenciando la extensión de esta tecnología de vigilancia y su uso indebido.

En un nuevo artículo de soporte, Apple detalló que las notificaciones aparecerán en la pantalla de bloqueo de los iPhones, instando a los usuarios a tomar medidas. La notificación indicará: "Apple detectó un ataque de spyware mercenario dirigido a tu iPhone. Hay acciones que puedes tomar ahora para proteger tus datos y tu dispositivo".

Además de las notificaciones en los dispositivos, Apple también enviará correos electrónicos a los usuarios y alertas al iniciar sesión en sus cuentas. Esta estrategia busca garantizar que los usuarios estén informados y puedan actuar rápidamente ante posibles vulnerabilidades.

John Scott-Railton, investigador del grupo digital Citizen Lab, destacó la importancia de estas notificaciones, considerándolas una mejora significativa en la forma en que Apple comunica posibles amenazas desde que comenzaron a emitir alertas sobre spyware en 2021.

La proliferación de tecnología de vigilancia ha permitido que gobiernos abusen de su uso, poniendo en riesgo a críticos y miembros de la sociedad civil. Scott-Railton mencionó que estas notificaciones son cruciales para que las comunidades afectadas busquen ayuda y tomen medidas para protegerse.

Si un usuario recibe una notificación de este tipo, es vital que la tome en serio. Aunque no necesariamente significa que su dispositivo haya sido hackeado, sí indica que podrían estar en riesgo. Los usuarios son aconsejados a activar el Modo de Bloqueo, una función de seguridad que dificulta los ataques de spyware. Según Apple, no ha habido casos documentados de dispositivos hackeados mientras esta función estaba activada.

Las infecciones por spyware son relativamente raras, pero el aumento de su uso por parte de gobiernos ha suscitado preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad. Scott-Railton subrayó que sin las notificaciones de Apple, muchos casos de abuso de spyware, como el escándalo en Polonia, no habrían salido a la luz.