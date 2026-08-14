Writer lanza nuevo modelo de IA que promete reducir costos de implementación a la mitad

Writer, una empresa enfocada en herramientas de inteligencia artificial para marketing, presentó su nuevo modelo de IA llamado Palmyra X6. Este modelo se desarrolló como una variación posterior al modelo de código abierto GLM-5.2 de Z.ai, y tiene como objetivo principal reducir los costos de implementación para sus usuarios. Según estimaciones de la compañía, el nuevo sistema, junto con mejoras en su infraestructura, podría disminuir los costos de los clientes hasta en un 50% para tareas básicas.

El lanzamiento se realizó el pasado jueves y se enmarca en un contexto donde los usuarios de IA están cada vez más conscientes de los altos costos asociados a sus implementaciones. May Habib, CEO de Writer, comentó: "Creo que las empresas están absolutamente cansadas de perseguir el próximo estándar. Quieren costos más estables, y parece que nadie puede ofrecer eso".

El enfoque del nuevo modelo se centra en tareas complejas y de múltiples pasos, ejecutadas de manera más rápida y con un menor uso de tokens. Writer considera que la optimización de su infraestructura de soporte es clave para lograr este objetivo.

Un reciente estudio realizado por investigadores de Writer respalda este enfoque, analizando pequeños cambios en la eficiencia del soporte a través de diferentes modelos. Los resultados indicaron que, en muchos casos, las modificaciones en la infraestructura eran una forma más confiable de reducir costos que la elección del modelo, logrando una reducción promedio del 40% en sus pruebas.

Los investigadores afirmaron: "El soporte es el único componente cuya eficiencia se multiplica en cada modelo que una organización utiliza, tanto presente como futuro".

Para los clientes de Writer, la experiencia seguirá siendo independiente del modelo: Palmyra X6 coexistirá con otros modelos de Writer o con modelos externos importados a través de plataformas como Azure o Amazon Bedrock. Sin embargo, Habib también observó que la presión por reducir costos ha generado una desconfianza hacia los grandes laboratorios de IA, que tienen incentivos financieros para aumentar el uso de tokens.

"La explosión de costos aquí es simplemente sin precedentes para los clientes, y también lo es el grado en que los CIOs están renunciando a los laboratorios", agregó Habib, señalando que los laboratorios de IA "no comprenden profundamente cómo ayudar a una empresa a obtener beneficios de la IA".