Nuevos videos permitirían probar que la mansión de Jésica Cirio y Martín Insaurralde fue “limpiada”

La causa que involucra a Martín Insaurralde y Jésica Cirio sumó nuevos videos, que muestran el interior de la mansión de San Vicente y que permitirían comprobar que la propiedad fue “limpiada” antes del allanamiento del 24 de octubre de 2023, realizado tras el escándalo del Yategate con Sofía Clerici.

Las imágenes difundidas por un canal de noticias muestran distintos ambientes de la lujosa propiedad y permiten comparar el estado de la vivienda antes del procedimiento judicial con los elementos que posteriormente no fueron encontrados.

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AHORA | Nuevos videos en la causa de Cirio e Insaurralde. pic.twitter.com/6bRcQh578L — TN - Todo Noticias (@todonoticias) August 13, 2026

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Uno de los videos recorre el vestidor de Jésica Cirio, donde se observan una gran cantidad de prendas, más de 30 pares de zapatillas, más de 20 pares de zapatos y un espacio destinado al maquillaje conocido como glam room.

Otro registro muestra el playroom y el gimnasio, con una mesa de pool profesional, juegos infantiles, dos máquinas Arcade, un flipper, una cinta para correr, un equipo elíptico y numerosas pesas.

También aparece el enorme living de la mansión, equipado con una puerta con huella digital, una pantalla gigante, sillones de lujo y una mesa con capacidad para 12 personas.

Otro video permite observar un cuarto destinado a huéspedes, con baño privado, y una habitación adicional de menor tamaño.

Entre los elementos que forman parte de la investigación, aparecen cámaras de seguridad arrancadas, cajones de vestidores vaciados, la grifería original de los baños, un billar, seis máquinas de gimnasia y unas tres docenas de pesas, entre otros objetos de valor.

Uno de los puntos que tomó relevancia en la causa es el vaciamiento de los cajones de los vestidores, ya que allí habrían estado guardados bolsos con dólares.