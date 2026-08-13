Ángela Torres celebra su cumpleaños con el lanzamiento de "Torpe", su nuevo sencillo

Buenos Aires, 12 agosto (NA) -- La cantante y joven estrella pop Ángela Torres celebró su cumpleaños número 28 con el estreno de su nuevo sencillo, titulado "Torpe". Este tema es parte de su próximo álbum y se caracteriza por un tono de comedia romántica que explora los miedos que surgen al enamorarse.

La letra de la canción aborda un amor que la hace sentir "torpe", pero de una manera positiva: "Nadie más me entiende ni me mira como me miras... ni me hace sentir tan torpe e imperfecta de la forma más correcta". A través de estas estrofas, Ángela revela su vulnerabilidad en el amor.

El sencillo también menciona cómo ese amor profundo puede transformarse en una obsesión, describiendo las inseguridades que surgen: "Ya pasaron tantos años... mintiendo y desconfiando." Ahora te sigo de cerca sin que te des cuenta, te estoy espiando", expresa en una parte de la canción. A su vez, "Ojalá no te des cuenta de quién soy en realidad", refleja su temor a no ser digna de un amor tan genuino.

"Torpe" se presenta como una canción que captura la dualidad de estar locamente enamorada y, al mismo tiempo, sentir un gran temor por ser completamente vulnerable.

En uno de los fragmentos del videoclip, la artista confiesa haber decidido rendirse ante el amor: "Es terrible; como que, de alguna manera, dejás de existir, se te va la vida detrás de un tipo. No, ya hice clic y no pienso volver a caer en lo mismo", aunque su corazón se ve atrapado nuevamente al cruzarse con alguien que llama su atención.

Los seguidores y usuarios en redes sociales han comenzado a especular que la letra de la canción podría estar inspirada en su relación con el influencer Marcos Giles. Además, se sugiere que su nuevo álbum podría estar influenciado por su reciente etapa en el mundo del espectáculo.