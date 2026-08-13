Omar Artan, árbitro somalí, envía un mensaje a la FIFA tras la Supercopa de Europa

Buenos Aires, 13 de agosto (NA) -- El árbitro somalí Omar Artan se destacó en la reciente Supercopa de Europa, un evento que adquirió un significado especial para él tras su exclusión del Mundial 2026. Durante la definición, disputada en el Red Bull Arena de Salzburgo, el equipo francés PSG se impuso por 2-1 al Aston Villa, logrando así el trofeo por segundo año consecutivo.

Designado por la UEFA para este importante encuentro, Artan no pudo participar en la Copa del Mundo que se llevó a cabo en Norteamérica, lo que lo dejó fuera de una competencia internacional de selecciones, a pesar de haber sido seleccionado entre los árbitros para el torneo.

Después del encuentro entre PSG y Aston Villa, Artan expresó su agradecimiento a la UEFA a través de sus redes sociales, recordando de manera indirecta su ausencia en el Mundial. "Esta fue mi Copa del Mundo", escribió junto a una imagen en la que mostró la indumentaria, las tarjetas y las medallas que utilizó durante la Supercopa de Europa.

La frase de Artan también funcionó como una crítica sutil hacia la FIFA, el organismo que rige el fútbol a nivel mundial, al señalar la situación que le impidió estar presente en el evento más importante de selecciones. Este comentario resonó en el contexto de las tensiones existentes entre la UEFA y la FIFA, dado que la publicación del árbitro somalí coincidió con un posteo de la UEFA que mostraba imágenes del balón utilizado en el partido y la misma frase: "Esta fue mi Copa del Mundo".

Artan no realizó una acusación directa, pero su mensaje dejó claro el valor que tuvo para él la oportunidad de dirigir un partido de tal magnitud. Su actuación en la Supercopa de Europa marcó un hito en su carrera y lo posiciona como un árbitro a seguir en el ámbito internacional.