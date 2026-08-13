República Dominicana ordena la expulsión de diplomáticos cubanos sin aclarar motivos

SANTO DOMINGO, República Dominicana — El jueves, las autoridades dominicanas anunciaron la expulsión de nueve funcionarios diplomáticos cubanos y sus familias, sin proporcionar detalles sobre las razones detrás de esta medida.

La decisión fue rápidamente cuestionada por el gobierno cubano, que la consideró un acto de "sometimiento" a las políticas de Estados Unidos hacia La Habana, en un contexto marcado por un bloqueo energético y financiero.

La Cancillería dominicana informó que solicitó formalmente a la Embajada de Cuba el retiro de los diplomáticos en un plazo de siete días. A pesar de esta acción, el gobierno dominicano expresó su deseo de mantener relaciones diplomáticas con Cuba.

"No se ofrecerán detalles adicionales sobre este tema", agregó el comunicado oficial de la Cancillería.

La expulsión de los funcionarios cubanos se produce en un momento de creciente tensión política en la región, tras la creación del "Escudo de las Américas", una iniciativa de seguridad regional impulsada por el expresidente estadounidense Donald Trump.

Cuba no fue incluida en este mecanismo, lo que refleja las diferencias políticas y el aumento de tensiones entre Estados Unidos y la isla.

En los últimos meses, varios países latinoamericanos de tendencia conservadora han distanciado sus relaciones con Cuba, mientras proclaman su cercanía con la administración de Trump.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció el cierre de su embajada en Cuba poco antes de asumir el cargo, y Ecuador rompió relaciones diplomáticas con La Habana en marzo. Argentina también ha enfriado sus vínculos con la isla, aunque sin llegar al cierre de su embajada.

En respuesta a la expulsión, la Cancillería cubana emitió un comunicado que contradice la cifra presentada por el gobierno dominicano, afirmando que se trata de diez funcionarios. Lamentaron la decisión del presidente dominicano, Luis Abinader, y afirmaron que "no existe motivo alguno que justifique esta decisión".

El comunicado cubano agregó que "no hay otra explicación para esta acción que no sea el sometimiento del gobierno de República Dominicana a las presiones del gobierno estadounidense, que ha buscado dañar nuestras relaciones diplomáticas con los países de la región".

Por su parte, el exministro para Políticas de Integración Regional de la República Dominicana, Miguel Mejía, calificó la medida como extrema y comparó la situación con la ruptura de relaciones durante la tiranía de Rafael Leonidas Trujillo. Mejía exigió una explicación al pueblo dominicano sobre las razones de esta decisión.

El contexto de esta expulsión refleja las complejas relaciones diplomáticas en la región y el impacto de las políticas estadounidenses sobre los países latinoamericanos.