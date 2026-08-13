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Un argentino murió ahogado mientras practicaba surf en la Isla de Pascua

Gonzalo Balado, un marplatense de 40 años, se descompensó mientras surfeaba con amigos en Rapa Nui. Intentaron reanimarlo durante 40 minutos, pero falleció.

13/08/2026 | 19:04Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Un argentino murió ahogado mientras practicaba surf en la Isla de Pascua.

FOTO: Un argentino murió ahogado mientras practicaba surf en la Isla de Pascua.

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Gonzalo Balado, un argentino de 40 años, murió ahogado mientras practicaba surf en la isla de Pascua, en Chile. El hombre, oriundo de Mar del Plata y residente desde hacía varios años en Rapa Nui junto a su pareja, sufrió una descompensación en el mar.

El episodio ocurrió este martes alrededor de las 16:30, cuando Balado se encontraba surfeando junto a dos amigos en una zona de rompientes, rodeada de piedras y utilizada habitualmente para la práctica de surf de grandes olas.

De acuerdo con los testimonios recogidos por medios locales, la emergencia se produjo durante una maniobra, cuando el grupo se preparaba para finalizar la jornada. Al advertir que Balado se había descompensado, sus compañeros consiguieron retirarlo del agua y lo trasladaron por sus propios medios hasta el Hospital Hanga Roa.

Los equipos de emergencia también fueron enviados al lugar, aunque al arribar el argentino ya había sido trasladado al centro de salud.

En el hospital, los profesionales realizaron maniobras de reanimación durante aproximadamente 40 minutos. Sin embargo, no lograron salvarle la vida.

Según el informe preliminar, la causa de muerte habría sido una asfixia por inmersión.

Tras el episodio, las autoridades marítimas indicaron que en el momento del accidente no regían alertas especiales por mal tiempo, marejadas ni otras condiciones meteorológicas adversas.

Lectura rápida

¿Quién murió ahogado?
El argentino Gonzalo Balado de 40 años.

¿Dónde ocurrió el accidente?
En la isla de Pascua, Chile.

¿Cuándo sucedió el evento?
El martes a las 16:30.

¿Qué causó la muerte?
Una asfixia por inmersión.

¿Por qué no había alertas en el momento del accidente?
Las autoridades marítimas indicaron que no regían alertas especiales por mal tiempo ni marejadas.

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