Decorar con moños: la tendencia que transforma cualquier espacio en un lugar chic

La decoración con moños ha cobrado un protagonismo especial en los últimos tiempos, convirtiéndose en un recurso popular para embellecer espacios. Desde el día de fotos en la escuela hasta regalos de festividades, los moños aportan un toque distintivo y elegante. La editorial de hogar ha visto con entusiasmo cómo los minoristas se han sumado a esta tendencia, ofreciendo una variedad de productos decorativos que exhiben moños en todo su esplendor.

La diseñadora Ashley DeLapp destaca la importancia de esta tendencia: "Los moños están en auge porque traen un poco de romance y fantasía a los interiores", afirma. DeLapp enfatiza su preferencia por los moños en colores inesperados como el chartreuse, lavanda y cobalto, en lugar de limitarse a los clásicos tonos rosados.

La versatilidad de los moños permite su uso en casi cualquier habitación. La diseñadora Amy Peltier comparte su entusiasmo: "Soy una gran fan de la decoración con moños; es una excelente manera de añadir un sentido de diversión a un espacio, ya sea en un comedor, dormitorio o baño".

La combinación de moños con otros elementos decorativos también es clave. Según Ellie Christopher, los moños complementan perfectamente los florales y patrones clásicos como los cuadros y el tartán: "Me encanta un chintz floral clásico con moños en el diseño. Cuando utilizo una tela femenina con moños y flores, el resto de los detalles tienden a ser más limpios y casuales", explica.

Sin embargo, la tendencia no se limita solo a las telas. DeLapp sugiere explorar otros materiales: "La mayoría de la gente piensa en la tela cuando se trata de moños, pero nos encanta un moño de latón en una corona de puerta o un anillo de servilleta en forma de moño de lucite para añadir un poco de fantasía a la mesa".

Para quienes deseen experimentar con la decoración de moños en sus hogares, Peltier aconseja prestar atención a "la escala, el color y el material, que son extremadamente importantes al usar moños".

Si se busca inspiración, hay una variedad de opciones económicas que se adaptan a esta tendencia decorativa y permiten realzar cualquier ambiente.