La inflación de julio detiene la tendencia a la baja de precios en Argentina

BUENOS AIRES (AP) — Argentina ha registrado una inflación del 2,1% en julio, lo que interrumpe la tendencia de desaceleración de precios que se había observado durante los últimos tres meses.

En lo que va del año, la inflación acumulada es del 19,3%, mientras que la variación interanual se sitúa en 33,8%, según el informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

En junio, el costo de vida había registrado un aumento del 1,9%, el más bajo en diez meses. El informe oficial señala que el incremento en el sexto mes del año fue liderado por los rubros de Recreación y Cultura (5%) y Restaurantes y Hoteles (2,8%), coincidiendo con el receso invernal. Además, los aumentos en alquileres y tarifas de servicios públicos también superaron el 2%, contribuyendo a un registro más alto que el de junio.

El dato oficial de julio indica una leve aceleración de precios que había estado contenida desde abril, lo que complica la promesa del presidente liberal Javier Milei de lograr una inflación de un solo dígito a partir de agosto.

Previo a la publicación de este dato, el ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que la aceleración de precios proyectada para julio se debe a que "es un mes estacionalmente alto" y a factores externos. En una rueda de prensa, Caputo manifestó: "Más allá del número, tenemos una confianza plena en lo que estamos haciendo. El proceso de desinflación que estamos viendo es fenomenal. No tenemos ninguna duda que este es el rumbo y vamos a seguir por este rumbo".

A pesar de la leve aceleración de la inflación, esta situación erosiona aún más el poder adquisitivo de los argentinos, cuyos salarios se mantienen rezagados en comparación con el aumento del costo de vida durante los últimos tres años. Esto ha llevado a muchas familias a endeudarse para cubrir sus gastos diarios, lo que ha impactado negativamente en el consumo y la reactivación económica.

En este contexto, la consultora Econviews señala en un informe que "para bajar la inflación hacen falta políticas contractivas que van en contra de la reactivación. Políticas de estímulo pueden ayudar, pero seguramente implicarán una tasa de inflación más alta".

Las proyecciones para el segundo trimestre del año anticipan una caída del PIB de entre 0,4% y 1%.