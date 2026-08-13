Retiran del mercado juguetes magnéticos 'Goody King' en EE.UU. por riesgo de ingestión

CHICAGO — Se ha producido la retirada de aproximadamente 213.500 juguetes magnéticos de construcción "Goody King" en Estados Unidos, debido a un serio peligro de ingestión que ha resultado en cirugías para al menos dos menores.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor, los cubos de construcción de estos juguetes pueden romperse o abrirse, permitiendo que los imanes en su interior se suelten. Esta situación representa un riesgo grave de ingestión para los niños.

La comisión advierte que la ingestión de imanes de alta potencia puede resultar en que se atraigan entre sí o a otros metales, quedando atrapados en el sistema digestivo, lo que podría ocasionar "perforaciones, torsión y/o bloqueo de los intestinos, septicemia y muerte".

Hasta el momento, el vendedor de Goody King, Yi Suen Commerce, ha confirmado la existencia de dos casos en los que niños ingirieron imanes de estos juguetes y requirieron cirugía para su extracción. Además, la empresa, con sede en Hong Kong, ha recibido al menos 27 reportes de cubos que se rompieron o abrieron.

Los consumidores que posean estos juguetes magnéticos deben cesar su uso de inmediato y contactar a Yi Suen Commerce para obtener un reembolso total. Los números de modelo afectados y más información están disponibles tanto en el aviso de la CPSC como en el sitio web de retiros de Goody King.

En su sección de preguntas frecuentes en línea, Goody King ha indicado que enviará etiquetas de envío prepagadas a los clientes que se registren para el retiro, y que los reembolsos se emitirán una vez que la empresa reciba físicamente los productos devueltos. No se requieren recibos para este proceso.

La CPSC ha señalado que los juguetes retirados fueron vendidos en línea a través de Amazon entre enero de 2024 y julio de 2026, bajo diversas temáticas que permiten construir diseños en 3D como bosques, dinosaurios y unicornios. Los productos estaban disponibles en juegos de 45, 56, 100, 120, 150 y 300 piezas, con precios que variaban entre 17 y 50 dólares.