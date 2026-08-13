Día de las Infancias: propuestas para jugar, crear y descubrir durante el fin de semana largo.

Por el mes de las infancias, la Agencia Córdoba Cultura propone un nuevo fin de semana de actividades pensadas especialmente para niñas, niños y sus familias. Museos, teatros y espacios culturales de la ciudad y la provincia serán escenario de talleres creativos, recorridos, espectáculos de títeres y danza y propuestas participativas que invitan a jugar, imaginar y descubrir nuevas formas de acercarse al arte y al patrimonio.

Durante el sábado 15 y el domingo 16, la programación incluye actividades gratuitas y espectáculos con entradas a la venta, con propuestas para diferentes edades y públicos.

Este sábado 15 a las 14:30, el Museo Arqueológico de Cerro Colorado propone celebrar a las Infancias con “En las huellas del puma”, un taller literario que se completa con una caminata por senderos naturales y sitios con arte rupestre. La actividad invita a sumergirse en una narración que propone repensar los límites con las otras especies que habitan el lugar y reconocerse como parte de un todo en el que el monte es nuestro hogar. La propuesta se repite el domingo 16 de agosto, a las 14:30. Entrada libre y gratuita.

A las 15, el Museo Superior de Bellas Artes Evita – Palacio Ferreyra (Av. Hipólito Yrigoyen 511) presenta “El niño detrás de la obra”, una jornada inspirada en la infancia de artistas que soñaron con pintar, dibujar, hacer esculturas y crear mundos imaginarios. Durante la actividad, niñas y niños podrán conocer obras y pequeñas historias de vida de artistas presentes en la colección permanente de la Provincia o exhibidos en el museo. Luego, serán invitados a imaginarse de grandes y retratarse a través del dibujo, jugando con sus propios sueños y futuros posibles. Actividad gratuita, con cupos limitados e inscripción previa al 351 85741.

También el sábado 15 a las 16, el Museo Histórico Provincial Marqués de Sobre Monte (Rosario de Santa Fe 218) invita a participar del taller “Del dibujo al movimiento”, a cargo de la artista Analía Colque. Destinada a infancias desde los 5 años, la propuesta recupera el universo de los juguetes de otras épocas para crear personajes bidimensionales articulados con papel y cartón. La actividad es gratuita y el ingreso será por orden de llegada, hasta completar la capacidad de la sala. Como forma de entrada, se invita a colaborar con un juguete limpio y en buen estado que será destinado a una acción solidaria por el Día de las Infancias. Los números de acceso se entregarán 30 minutos antes del inicio. También se podrá recorrer la última propuesta inaugurada “Cuando los juguetes contaban historias”, una exposición que invita a viajar en el tiempo a través de una colección de muñecas y juguetes que marcaron distintas épocas.

A las 17, el Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Lugones 401) será escenario de “Invisible”, una propuesta de la Comedia Infanto Juvenil. Se trata de una versión libre de “El traje nuevo del emperador”, de Hans Christian Andersen. Con humor, juego escénico e interacción con el público, la obra invita a reflexionar sobre la verdad, las apariencias y la imaginación. Recomendada para mayores de 7 años. La entrada será la donación de un juguete, que será destinado al Comedor Rinconcito de Luz (Lavalleja 1756).

El domingo 16, desde las 11 y hasta las 14, el Teatro Real (San Jerónimo 66) vuelve a convertirse en un gran espacio de encuentro con “Tejiendo Infancias”. En el hall de ingreso habrá espectáculos musicales, actividades artísticas, lúdicas y experiencias creativas en las que niñas y niños serán protagonistas. La entrada es libre y gratuita.

En el mismo lugar, a las 11:30, el Teatro Estable de Títeres presenta “Giro, calesita de estaciones”, una propuesta especialmente destinada a las infancias de 1 a 5 años, en la sala Azucena Carmona del Teatro Real. Dos titiriteros ponen en marcha una máquina que gira y gira para recorrer las estaciones del año: la primavera, el verano, el otoño y el invierno. En ese viaje, Giro, un pequeño caballito de madera, atraviesa los cambios de la naturaleza como si paseara entre los juegos de una calesita. La obra tiene una duración de 30 minutos. Entradas: $10.000, disponibles en Autoentrada y en la boletería.

A las 14, el Museo Superior de Bellas Artes Evita – Palacio Ferreyra propone “Pasear por Ultramar. El viaje, la memoria, el mar imaginado y las construcciones efímeras”, una experiencia lúdica que transforma las salas del museo en un territorio de exploración. A través de obras de la colección permanente y temporaria, mensajes ocultos, barquitos de papel y un tesoro final, niñas y niños podrán descubrir historias, compartir mensajes y convertirse en protagonistas de una travesía guiada por la imaginación. La actividad se repite a las 15. Es gratuita, con cupos limitados e inscripción previa al 351 85741.

El cierre de la jornada será a las 17, en la Sala Carlos Giménez del Teatro Real, con “Blancanieves y la manzana roja”, una propuesta de danza en el Real para todo público. La obra recupera el clásico cuento de Blancanieves desde el lenguaje de la danza y pone en escena los sentimientos que atraviesan a la Reina madrastra cuando descubre que la joven se ha convertido en la más bella del reino. La propuesta es para toda la familia y tiene una duración de 45 minutos. Entradas: $30.000, disponibles en autoentrada y en la boletería.

Teatro Itinerante continúa durante agosto su recorrido por distintos puntos de la provincia, con funciones gratuitas que llevarán circo, humor, acrobacias y juego a distintos espacios de Córdoba.

Durante el fin de semana, las propuestas llegarán a Córdoba capital, Arroyo Cabral y Almafuerte, con espectáculos para todo público que invitan a compartir y disfrutar en familia.

El sábado 15, a las 16, el Centro Vecinal Los Andes – El Renuevo (Av. del Ferrocarril esquina Eduardo Secchi, Córdoba capital) será escenario de “Malabareando”, de Singular Circo. La propuesta combina circo, humor y picardía a través de un show en el que los objetos vuelan por el aire y las destrezas circenses se convierten en una invitación a jugar. La función es apta para todo público.

A la misma hora, en la Plaza San Clemente de Arroyo Cabral (calle Parola 378), se presentará “Un dúo de tres”, de La Parlota Circo. Cuete y Petunia son los protagonistas de un espectáculo que combina malabares, acrobacias, música y clown. Con humor e interacción permanente con el público, los personajes atraviesan distintas situaciones, desafíos y aventuras hasta llegar a un final de riesgo y a todo ritmo. Apta para todo público.

Por último, el domingo 16 a las 17, la Plaza de la Intendencia de Almafuerte (Av. Libertador San Martín 550) recibirá “Mundo Mamona”, de Mamona Payasa. Esta propuesta de clown y circo abre una ventana al universo poético y lúdico de su protagonista, que juega con objetos, se desplaza en monociclo y despliega habilidades de acrobacia, equilibrio y malabares, siempre con el humor como protagonista. La función es apta para todo público.

Así, el mes de las infancias continúa con una programación que reúne distintas disciplinas y lenguajes artísticos, con propuestas que ponen en el centro el juego, la imaginación, la creatividad y el encuentro. Una invitación a compartir el fin de semana largo en los espacios culturales de la Agencia Córdoba Cultura y hacer de cada visita una nueva experiencia para descubrir, crear y disfrutar en familia.