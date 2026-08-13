Vandalizan muro de embajada estadounidense en Brasil en medio de tensiones diplomáticas

BRASILIA — Una de las paredes de la embajada estadounidense en Brasil fue objeto de vandalismo el pasado jueves, en un momento de altas tensiones diplomáticas entre las naciones. Según la policía, un individuo fue detenido por su vinculación con el incidente, aunque posteriormente fue liberado.

Los mensajes, pintados con aerosol en el muro de la embajada ubicada en Brasilia, surgen en un contexto donde el presidente Donald Trump ha implementado altos aranceles sobre ciertos productos brasileños y ha revocado la visa del embajador brasileño para visitar Washington.

Históricamente, los brasileños han mostrado poca tendencia a vandalizar embajadas y consulados de otros países. Sin embargo, uno de los mensajes más destacados decía: "Estados Unidos hace la guerra y se beneficia de la muerte", y estaba escrito tanto en portugués como en inglés.

En respuesta a los hechos, la embajada estadounidense emitió un comunicado reafirmando su compromiso con el pueblo brasileño y la seguridad de su personal. Hasta el momento, el gobierno brasileño no ha realizado declaraciones sobre el incidente.