FOTO: Alerta del SMN: nieve, viento y frío extremo afectan a ocho provincias este jueves.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este jueves 13 de agosto una triple alerta amarilla por nevadas, vientos fuertes y frío extremo en distintas regiones del país.

Los avisos alcanzan a ocho provincias y advierten por fenómenos que podrían provocar daños y generar interrupciones temporarias en las actividades habituales.

Dónde hay alerta por nevadas

La alerta amarilla por nevadas rige para sectores del oeste de Salta, Catamarca y La Rioja, el noroeste de San Juan, el sudoeste de Mendoza y el oeste de Neuquén.

Según el SMN, se esperan nevadas persistentes con una acumulación de entre 30 y 60 centímetros, aunque los registros podrían ser superiores en algunos sectores.

El fenómeno podría estar acompañado por vientos fuertes, reducción de la visibilidad y viento blanco, por lo que las condiciones de circulación podrían verse afectadas.

Viento: ráfagas que pueden superar los 100 km/h

El organismo también mantiene una alerta amarilla por vientos para el oeste de Salta y Catamarca.

En las zonas cordilleranas se prevén vientos con velocidades de entre 60 y 80 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar los 100 km/h.

Las condiciones más intensas se esperan en sectores elevados y expuestos.

Frío extremo: las provincias bajo alerta

El tercer aviso corresponde a temperaturas extremas y alcanza a Tucumán, sectores de Catamarca y el este de Jujuy.

El SMN advirtió que las bajas temperaturas pueden representar un riesgo para la salud, especialmente para los grupos más vulnerables, entre ellos niños y niñas, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

La alerta amarilla significa que los fenómenos previstos tienen capacidad de daño y pueden generar interrupciones temporarias en las actividades cotidianas.

Las ocho provincias alcanzadas

De acuerdo con los distintos avisos emitidos por el SMN, las provincias que presentan alguna de las alertas este jueves son:

• Salta.

• Catamarca.

• La Rioja.

• San Juan.

• Mendoza.

• Neuquén.

• Tucumán.

• Jujuy.