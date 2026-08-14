Baja natalidad en Argentina: causas detrás de la decisión de tener hijos

Buenos Aires, 14 de agosto (NA) – La tasa global de fecundidad en Argentina se ha reducido a 1,2 hijos por mujer, un número que se encuentra muy por debajo del nivel de reemplazo poblacional de 2,1. Este fenómeno se enmarca dentro de una tendencia mundial de disminución de la natalidad, y una nueva investigación ofrece una perspectiva adicional: no solo se trata de que las personas decidan tener menos hijos, sino que muchas no encuentran las condiciones adecuadas para concretar sus deseos reproductivos.

Esto fue evidenciado en la primera encuesta nacional de intenciones reproductivas, realizada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en colaboración con la consultora Voices!, titulada "Deseos reproductivos en la encrucijada. Motivaciones y barreras para decidir en un contexto de baja natalidad".

El estudio fue presentado en un encuentro al que asistió la Agencia Noticias Argentinas, donde participó Paula Narváez, directora regional de UNFPA para América Latina y el Caribe, así como representantes del gobierno, la academia, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.

La investigación reveló que el 57% de las personas de entre 18 y 45 años aún no ha alcanzado la cantidad de hijos que desearía tener si no existieran limitaciones. Esto contradice la idea común de que las personas no quieren tener hijos, ya que el deseo de ser padres sigue presente en una proporción significativa de la población.

"La caída de la natalidad no puede analizarse únicamente a partir de cuántos niños y niñas nacen. También debemos preguntarnos si las personas pueden decidir libremente si quieren tener hijos, cuántos y en qué momento. Los resultados muestran una distancia entre los proyectos reproductivos y las condiciones reales para concretarlos", afirmó Mariana Isasi, jefa de Oficina de UNFPA en Argentina.

Los principales resultados

La encuesta se realizó entre enero y febrero de 2026 mediante cuestionarios online autoadministrados, en los que participaron 1.515 personas de entre 18 y 70 años de todas las regiones del país. La muestra fue diseñada según parámetros poblacionales del Censo Nacional 2022 y ponderada por nivel educativo. Los resultados son los siguientes:

El 57% de las personas de 18 a 45 años todavía no alcanzó la cantidad de hijos que desearía tener si no existieran limitaciones.

Las condiciones económicas y de cuidado explican el 62% de los casos en los que las personas tuvieron menos hijos de los deseados.

El modelo de dos hijos continúa siendo el ideal mayoritario, elegido por el 34% de las personas encuestadas.

Dos de cada diez mujeres de entre 18 y 24 años manifiestan que no desean tener hijos.

La encuesta también mostró un alto nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos, alcanzando el 92%. Sin embargo, el 22% de los encuestados indicó que en algún momento no pudo utilizar el método de su elección. Además, casi cuatro de cada diez mujeres señalaron que tuvieron dificultades para decirle "no" a su pareja ante relaciones sexuales no deseadas.

En conjunto, los resultados muestran que la baja natalidad en Argentina es un fenómeno complejo y multicausal: está relacionada con una transformación más amplia de los proyectos de vida, los vínculos y las trayectorias familiares. No obstante, también revela la persistencia de obstáculos económicos, laborales, sanitarios y de género que limitan la capacidad de decidir.

El informe destaca que el desafío no consiste en promover un modelo de familia específico ni en inducir a las personas a tener más o menos hijos, sino en crear las condiciones necesarias para que puedan decidir de manera informada, autónoma y libre de desigualdades.

Agencia NA