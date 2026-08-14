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Clara García, tras declarar la emergencia hídrica en Santa Fe: "Acá nos salvamos entre todos"

La norma contempla un fondo extraordinario de $10.000 millones, faculta al Ejecutivo a acelerar obras y realizar contrataciones directas,y tendrá una vigencia inicial de seis meses con posibilidad de extenderse por otro período similar.

14/08/2026 | 07:19Redacción Cadena 3 Rosario

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Clara García, presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados.

FOTO: Clara García, presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados.

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    Audio. Clara García, tras declarar la emergencia hídrica en Santa Fe: "Acá nos salvamos entre todos"

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La presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Clara García, destacó la aprobación por unanimidad de la ley de emergencia hídrica y remarcó que la norma contempla los controles necesarios. "El proyecto se aprobó por unanimidad y creo que tiene absolutamente todos los controles", sostuvo, y cuestionó a quienes desconocen las obras realizadas o no participaron de las reuniones convocadas por el Gobierno provincial con municipios y entidades.

/Inicio Código Embebido/

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García señaló que el fenómeno climático requiere una respuesta que exceda las diferencias políticas y territoriales. "Es un fenómeno que no sabe de límites de una ciudad a otra ni de un color político a otro", afirmó. En ese sentido, aseguró que la provincia está preparada, aunque advirtió que los especialistas anticipan un escenario de "grave a muy grave".

La legisladora explicó que la emergencia permitirá profundizar el trabajo preventivo y acelerar la adquisición de maquinaria y otros elementos necesarios. Además, puso el foco en la comunicación permanente entre Protección Civil, Obras Públicas, gobiernos locales y los comités de cuenca, ya que serán los actores más cercanos al territorio y a los vecinos ante una eventual emergencia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Finalmente, García remarcó que la responsabilidad frente al escenario hídrico debe ser compartida entre los distintos niveles del Estado. "No esperen que nosotros seamos los salvadores, ustedes tienen que hacer su parte también", señaló al recordar el pedido de Pullaro a intendentes y jefes comunales para avanzar con la limpieza de canales y la erradicación de microbasurales. "Acá nos salvamos entre todos", resumió.

Informe de Matías Arrieta.

Lectura rápida

¿Qué ley fue aprobada por unanimidad? La ley de emergencia hídrica fue aprobada por unanimidad en Santa Fe.

¿Quién destacó la aprobación de la ley? La presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Clara García, destacó la aprobación.

¿Cuándo se aprobó la ley? La ley fue aprobada recientemente, aunque no se especifica la fecha exacta.

¿Dónde se llevará a cabo la implementación de la ley? La implementación de la ley se llevará a cabo en Santa Fe, a través de la colaboración entre el Gobierno provincial y los municipios.

¿Por qué es importante la ley de emergencia hídrica? Es importante porque permite profundizar el trabajo preventivo y acelerar la adquisición de maquinaria necesaria para enfrentar el fenómeno climático.

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