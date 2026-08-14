Clara García, tras declarar la emergencia hídrica en Santa Fe: "Acá nos salvamos entre todos"

La presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Clara García, destacó la aprobación por unanimidad de la ley de emergencia hídrica y remarcó que la norma contempla los controles necesarios. "El proyecto se aprobó por unanimidad y creo que tiene absolutamente todos los controles", sostuvo, y cuestionó a quienes desconocen las obras realizadas o no participaron de las reuniones convocadas por el Gobierno provincial con municipios y entidades.

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García señaló que el fenómeno climático requiere una respuesta que exceda las diferencias políticas y territoriales. "Es un fenómeno que no sabe de límites de una ciudad a otra ni de un color político a otro", afirmó. En ese sentido, aseguró que la provincia está preparada, aunque advirtió que los especialistas anticipan un escenario de "grave a muy grave".

La legisladora explicó que la emergencia permitirá profundizar el trabajo preventivo y acelerar la adquisición de maquinaria y otros elementos necesarios. Además, puso el foco en la comunicación permanente entre Protección Civil, Obras Públicas, gobiernos locales y los comités de cuenca, ya que serán los actores más cercanos al territorio y a los vecinos ante una eventual emergencia.

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Finalmente, García remarcó que la responsabilidad frente al escenario hídrico debe ser compartida entre los distintos niveles del Estado. "No esperen que nosotros seamos los salvadores, ustedes tienen que hacer su parte también", señaló al recordar el pedido de Pullaro a intendentes y jefes comunales para avanzar con la limpieza de canales y la erradicación de microbasurales. "Acá nos salvamos entre todos", resumió.

Informe de Matías Arrieta.