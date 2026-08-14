"A las nenas abusadas les colocaron un chip anticonceptivo", confirmó la fiscal Cepede

Analía Cepede, a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Deán Funes, confirmó a Cadena 3 que las tres niñas víctimas de abuso sexual y grooming en Villa de María de Río Seco tenían colocado un chip anticonceptivo (implante subdérmico) desde hace al menos dos años.

“Las mismas refirieron justamente esto, de que tenían instalado este chip sexual… y las tres lo mencionaron como que estaba instalado hace al menos dos años a la fecha”, explicó la fiscal a Cadena 3. Hoy tienen alrededor de 13 y 14 años. Es decir, lo recibieron cuando tenían 11.

El dato surgió cuando las trasladaron al Polo de la Mujer para la evaluación médica y psicológica. “Dentro de los antecedentes médicos siempre se les pregunta… si tienen algún método anticonceptivo”, relató Cepede. La respuesta de las tres abrió una nueva línea de investigación: la responsabilidad hospitalaria.

“Es algo que nos ha llamado poderosamente la atención”

La fiscal fue clara: colocar un método anticonceptivo en una menor de esa edad, sin adulto responsable y sin educación sexual adecuada, genera “un estado de duda y de preocupación”.

“Que vaya un menor de esa edad sin un adulto responsable, sin explicar por qué se lo va a insertar… también nos genera un estado de duda”, dijo. Y agregó que, si bien el acceso a métodos anticonceptivos se ha “naturalizado” en dispensarios de pueblos, “no va acompañado de la parte educacional sexual”.

Las tres se presentaron en el hospital local de Río Seco a solicitar la medida. Cepede subrayó que la normativa exige que cualquier atención médica a menores vaya acompañada de un adulto. “Una guardia común en un dispensario es así, lamentablemente es la realidad que vivimos a diario”, describió.

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Nueve detenidos y una red de vulnerabilidad extrema

Hasta el momento hay nueve detenidos. Algunos enfrentan cargos de grooming (contactación telemática o telefónica con fines sexuales) y otros, además, de abuso sexual con acceso carnal. La fiscal no descarta nuevas detenciones: “Es un pueblo chico, todo el mundo se conoce… no descarto que haya nuevas detenciones”.

Los hechos que se pudieron acreditar hasta ahora se remontan a más de cinco meses, aunque no se descarta un período más prolongado. La causa lleva apenas 20 días de investigación intensa.

Según se conoció, las menores recibían como pago gaseosas y sándwiches. El nivel de vulnerabilidad socioeconómica es “totalmente” extremo.

Respecto de José Aníbal Villarreal, uno de los detenidos y exasesor del legislador Ernesto Ramón Flores, la fiscal confirmó que utilizaba lugares que no le correspondían, entre ellos un campo propiedad del legislador. “Está acreditado que utilizaba lugares… de otras personas. No está acreditado que sea con autorización”. Aclaró que no vincula al legislador en el sentido de que estuviera al tanto.

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Contención y mirada personal

Las víctimas siguen viviendo en el mismo pueblo. Cepede explicó que se activó una red de contención a través de la SENAF y el Centro Integrador Comunitario local, con intervención de psicóloga y trabajadora social “durante todo lo que tramite el proceso y posterior también”.

La fiscal, madre y con cuatro años en el cargo, reconoció que estos casos la impactan de manera particular. Ofreció su teléfono particular a las tres niñas para lo que necesiten, más allá de la figura del abogado del niño.

La investigación avanza en dos frentes: el de los delitos sexuales y el de la posible responsabilidad funcional de quienes colocaron los implantes a menores de 11 años sin las debidas garantías.

Entrevista de Radioinforme 3.