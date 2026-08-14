Escándalo: el radicalismo local denuncia opacidad y cuestiona el rol del asesor de Flores

Matías Cejas, presidente del comité UCR de Villa de María del Río Seco, habla de consternación total en el pueblo y de un patrón de falta de transparencia que ya habían denunciado antes.

Villa de María del Río Seco, un pueblo de menos de 7.000 habitantes donde “todos se conocen de toda la vida”, está conmocionado. Matías Cejas, presidente del comité departamental de la Unión Cívica Radical, lo describió sin vueltas: el caso de las menores “impacta profundo y consterna a todos los vecinos de nuestro pueblo y de toda la región”.

El escándalo se divide en dos planos. El primero es el hecho en sí: nueve adultos imputados por grooming y abuso sexual contra menores. El segundo es el contexto político que rodea a uno de los detenidos, José Aníbal Ricardo Villarreal, asesor del legislador Ernesto Ramón Flores.

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“Era empleado en el campo del legislador y el sueldo se lo pagaba la Legislatura”

En diálogo con Cadena 3, Cejas no esquivó la pregunta sobre si conocía a Villarreal. “Sí nos conocemos, sí lo conocía, de hecho vive en el mismo barrio”. Lo ubicó como parte del “círculo íntimo” del legislador y afirmó que realizaba tareas vinculadas a la actividad privada de Flores: “Era empleado en el campo del legislador y el sueldo se lo pagaba la Legislatura”.

El dirigente radical recordó que no es la primera vez que su fuerza política señala irregularidades en el entorno del legislador. En el caso de los “empleados fantasmas”, denunciaron públicamente que otra asesora prestaba servicio de limpieza en propiedades de Flores mientras cobraba del erario. “Nosotros le estábamos pagando el sueldo”, subrayó.

Sobre el hotel y el campo del legislador, Cejas fue prudente pero concreto: el hotel es “muy importante” y fue inaugurado con presencia de funcionarios provinciales “como si fuese una política pública” siendo propiedad privada. Del campo dijo que es de “grande extensión” y está pegado al pueblo. Villarreal, según él, frecuentaba ambas propiedades y otras.

Pedido de informes sin respuesta institucional

El 31 de julio, tras el estallido del caso, el bloque de legisladores de la UCR presentó un nuevo pedido de informes. Exigen que se detalle “cuál es el rol que tenía, qué trabajo cumplía, qué función cumplía el asesor” y qué medidas se tomaron. Cejas enfatizó que, dentro del plazo de diez días hábiles, aún no recibieron respuesta institucional. Solo escucharon declaraciones en los medios.

“Esta manera de confundir permanentemente” —primero era asesor, después del bloque, después repartía chapas y bolsones— es, para el radicalismo local, el sello de un estilo de ejercicio del poder.

Sobre el dato de los dispositivos anticonceptivos

Cuando le consultaron por el trascendido de que las víctimas habrían sido atendidas en el dispensario local y se les habrían colocado dispositivos, Cejas respondió con cautela: “Este dato específico me estoy enterando en este momento por ustedes”. Sin embargo, desde el punto de vista de las políticas públicas locales, afirmó que “no me sorprende”.

Argumentó que el intendente actual y el legislador “se van turnando el poder político” desde el retorno de la democracia, “hace más de 25 años”. “El descontrol, la falta de transparencia, es total y absoluto en nuestra región”, dijo. Y aclaró: “No por eso lo naturalizamos”.