Micaela Albornoz ya está en Rosario luego de que su familia fuera a buscarla a Brasil
Desde el entorno de la mujer confirmaron que la joven de 32 años regresó este jueves por la noche tras volver en avión con su primo. En la ciudad se reencontró con su hermana y su madre.
14/08/2026 | 07:50Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Micaela Albornoz tiene 32 años y estuvo 40 días desaparecida.
Micaela Albornoz ya se encuentra en Rosario luego de que integrantes de su familia viajaran a Brasil para acompañarla en su regreso. Según confirmaron desde su entorno, la mujer arribó anoche a la ciudad en avión junto a su primo.
Una vez en Rosario, Micaela se reencontró con su hermana y su madre, en medio de la preocupación que había generado su situación durante los últimos días.
Tras su llegada, fue derivada a la Comisaría de la Mujer, donde se activó el protocolo correspondiente. Además, se prevé que sea sometida a estudios médicos para evaluar su estado de salud.
El operativo también tuvo un episodio en la zona de Oroño y Battle. Allí fue necesaria la intervención de efectivos policiales y del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES).
Mientras continúan las actuaciones para establecer con precisión lo ocurrido, el regreso de Micaela a Rosario permitió finalmente el reencuentro con su familia, que había viajado a Brasil para buscarla.
Lectura rápida
¿Quién es la protagonista del artículo?
La protagonista es Micaela Albornoz.
¿Dónde llegó Micaela Albornoz?
Micaela llegó a Rosario.
¿Cuándo arribó Micaela a Rosario?
Micaela arribó anoche.
¿Qué se activó tras su llegada?
Se activó el protocolo en la Comisaría de la Mujer.
¿Por qué viajaron sus familiares a Brasil?
Su familia viajó a Brasil para buscarla y acompañarla en su regreso.