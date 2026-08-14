Micaela Albornoz ya está en Rosario luego de que su familia fuera a buscarla a Brasil

Micaela Albornoz ya se encuentra en Rosario luego de que integrantes de su familia viajaran a Brasil para acompañarla en su regreso. Según confirmaron desde su entorno, la mujer arribó anoche a la ciudad en avión junto a su primo.

Una vez en Rosario, Micaela se reencontró con su hermana y su madre, en medio de la preocupación que había generado su situación durante los últimos días.

Tras su llegada, fue derivada a la Comisaría de la Mujer, donde se activó el protocolo correspondiente. Además, se prevé que sea sometida a estudios médicos para evaluar su estado de salud.

El operativo también tuvo un episodio en la zona de Oroño y Battle. Allí fue necesaria la intervención de efectivos policiales y del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES).

Mientras continúan las actuaciones para establecer con precisión lo ocurrido, el regreso de Micaela a Rosario permitió finalmente el reencuentro con su familia, que había viajado a Brasil para buscarla.