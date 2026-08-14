Detuvieron a un hincha de Central con pedido de captura por homicidio

FOTO: El joven tiene 18 años y fue detectado por el sistema Tribuna Segura

Un joven de 18 años fue detenido este jueves durante los controles de ingreso al Gigante de Arroyito, en el marco del operativo de seguridad desplegado por el partido entre Rosario Central y Corinthians por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El sistema Tribuna Segura detectó que tenía un pedido de captura y detención vigente.

El procedimiento estuvo a cargo de personal policial de la División Judicial de la Unidad Regional II, que intervino dentro del estadio y trasladó al joven a la Comisaría 10ª. El requerimiento judicial estaba relacionado con una causa por homicidio agravado.

Durante la aprehensión, los agentes también secuestraron documentación, efectos personales y $421.800 en efectivo que llevaba consigo el detenido. El operativo fue coordinado por la Dirección de Eventos Masivos del Gobierno de Santa Fe y contó con controles mediante el programa Tribuna Segura.

En otro de los procedimientos realizados en los accesos al estadio, un hombre de 60 años fue identificado y se le impidió el ingreso debido a que tenía una restricción vigente desde el 13 de mayo por una deuda alimentaria. Personal policial constató la medida y le notificó formalmente la prohibición de acceso.