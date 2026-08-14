Hospital Privado incorpora fotoaféresis para enfermedades inmunológicas y hematológicas complejas

Hospital Privado Universitario de Córdoba continúa incorporando tratamientos innovadores para el abordaje de enfermedades complejas. En este marco, el Programa de Trasplante de Médula Ósea y Terapia Celular, junto con el Servicio de Medicina Transfusional , suman la fotoaféresis extracorpórea, una terapia avanzada que ayuda a regular respuestas inmunológicas alteradas.

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Innovación al servicio del tratamiento

La fotoaféresis actúa como un inmunomodulador, permitiendo regular el sistema inmunológico sin disminuir las defensas ni aumentar el riesgo de infecciones. Su buena tolerancia clínica la convierte en una alternativa terapéutica para pacientes con enfermedades hematológicas e inmunológicas complejas.

¿Cómo funciona?

El procedimiento se realiza mediante el sistema THERAKOS™ CELLEX™, una tecnología especializada que opera en un circuito cerrado y seguro, sin contacto de la sangre con el exterior. A través de este equipo se procesan células inmunológicas para favorecer una respuesta inmune más equilibrada y tolerante.

Consiste en:

1. Extraer una pequeña cantidad de sangre

2. Separar los glóbulos blancos

3. Tratarlos con una sustancia fotosensible

4. Exponerlos a luz ultravioleta

5. Reinfundirlos al paciente

Ventajas del tratamiento

Uno de los principales diferenciales de la fotoaféresis extracorpórea es que actúa como un inmunomodulador. Esto significa que ayuda a regular la respuesta del sistema inmunológico sin suprimirlo, permitiendo controlar respuestas inmunes alteradas sin comprometer las defensas del organismo.

Entre sus principales beneficios se destacan:

• Mantiene la respuesta inmunológica del organismo.

• Es una terapia segura y bien tolerada.

• Se realiza de manera ambulatoria.

• No requiere anestesia, por lo que el paciente permanece despierto durante todo el procedimiento.

• Las sesiones tienen una duración aproximada de una a dos horas.

El objetivo de la fotoaféresis es mejorar los síntomas, controlar la enfermedad y permitir una mejor calidad de vida, con un tratamiento seguro y bien tolerado

Principales indicaciones

La fotoaféresis extracorpórea está indicada para pacientes con determinadas enfermedades hematológicas e inmunológicas complejas.

Actualmente, se utiliza principalmente en la enfermedad injerto contra huésped crónica (EICH) y en el linfoma cutáneo de células T subtipos Micosis Fungoide y Sindrome de Sesary.

La EICH es una complicación que puede aparecer luego de un trasplante de médula ósea, cuando las células del donante reconocen como extraños algunos tejidos del paciente y los atacan. Por su parte, el linfoma cutáneo de células T es un tipo poco frecuente de cáncer que se origina en determinadas células del sistema inmunológico y se manifiesta principalmente en la piel.

Recomendaciones para los pacientes

Luego de cada sesión, el equipo médico brinda indicaciones específicas para garantizar la seguridad y efectividad del tratamiento. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

• Evitar la exposición directa al sol durante el período indicado por el especialista.

• Utilizar protección solar y elementos de protección visual según las indicaciones médicas.

• Mantener los controles y el seguimiento programados por el equipo tratante.

Abordaje especializado y atención personalizada

La incorporación de la fotoaféresis extracorpórea refleja el compromiso de Hospital Privado Universitario de Córdoba con el desarrollo de alternativas terapéuticas innovadoras para el abordaje de enfermedades complejas.

A través del trabajo conjunto del Programa de Trasplante de Médula Ósea y Terapia Celular y el Servicio de Medicina Transfusional, la institución continúa ampliando las opciones de tratamiento para pacientes que requieren un abordaje altamente especializado.

La indicación, realización y seguimiento de esta terapia están a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de Medicina Transfusional, Hematología, Dermatología, Anatomía Patológica, Diagnóstico por Imágenes, Ginecología, Oftalmología, Neumonología y otras especialidades, quienes evalúan cada caso de manera individual para definir la estrategia terapéutica más adecuada según las características y evolución de cada paciente.

Como institución acreditada por Joint Commission International (JCI), Hospital Privado desarrolla este tipo de tratamientos bajo estándares internacionales de calidad y seguridad, reafirmando su compromiso con la innovación, la mejora continua y una atención centrada en cada paciente.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse a través de los siguientes correos:

- [email protected]