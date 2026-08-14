Números: el modelo productivo para que Rosario se convierta en la plataforma logística de la minería

Por Hernán Funes

La comitiva encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro junto al ministro Gustavo Piccini y el intendente Pablo Javkin desembarcó en Chile con una pregunta que excede ampliamente al Puerto de Rosario: ¿cómo puede Santa Fe participar del crecimiento de la minería argentina sin tener grandes yacimientos dentro de su territorio?

La respuesta que comenzó a construir y estudiar el área de Desarrollo Productivo a la cabeza apunta al modelo productivo santafesino. La Provincia no tiene las montañas, el cobre ni el litio, pero cuenta con industrias metalúrgicas, fabricantes de maquinaria, empresas de transporte, proveedores tecnológicos, puertos y conexiones ferroviarias.

El plan que Puccini analiza dentro de la misión encabezada por el gobernador Pullaro consiste en articular esas capacidades para que Rosario se transforme en una plataforma logística, industrial y de servicios para la minería.

La delegación recorrió Puerto Angamos y la Terminal Graneles del Norte, ubicados en la Bahía de Mejillones, en la región chilena de Antofagasta. Se trata de dos terminales con experiencia en el movimiento de cobre, graneles, grandes maquinarias y componentes para proyectos energéticos.

La misión oficial se reunió además con los responsables de ambas terminales para analizar alternativas que permitan canalizar cargas mineras a través del Puerto de Rosario.

Sin embargo, según pudo reconstruir Cadena 3, Puccini pretende que Santa Fe avance varios pasos más: no solamente transportar el mineral, sino también captar las inversiones, los servicios y el empleo que se generan alrededor de cada proyecto.

Un puerto con 60.000 toneladas de cobre esperando

Durante la recorrida, la comitiva santafesina encontró cerca de 60.000 toneladas de cobre almacenadas a la espera de ser embarcadas. El volumen permitió observar en escala real qué infraestructura requiere la minería: grandes superficies de acopio, sistemas especiales para manipular materiales, conexión ferroviaria, maquinaria pesada y una operatoria portuaria capaz de garantizar previsibilidad.

Según las fuentes consultadas, Puccini puso especial atención en la eficiencia de las terminales chilenas y en su capacidad para prestar diferentes servicios dentro de un mismo complejo.

Terminal Graneles del Norte, por ejemplo, está especializada en cargas a granel y es una pieza del sistema logístico minero de Antofagasta. Cuenta con correas transportadoras tubulares y mecanismos de supresión de polvo. Puerto Angamos, en tanto, es multipropósito: opera contenedores, graneles, cargas de gran tamaño y componentes para proyectos energéticos.

Para el ministro, la enseñanza no está únicamente en la infraestructura visible. El modelo chileno combina terminales portuarias, ferrocarriles, zonas de almacenamiento, servicios industriales y proveedores capaces de responder a las necesidades de las compañías mineras. Esa integración es la que Santa Fe busca adaptar.

El modelo que piensa Santa Fe: producir, transportar y prestar servicios

La estrategia que promueve el Ministerio de Desarrollo Productivo contempla tres niveles. El primero es el logístico: convertir al sistema portuario de Rosario en una alternativa para la salida de cargas provenientes del noroeste y de la región cordillerana.

El segundo es el industrial: lograr que fábricas santafesinas produzcan parte de la maquinaria, los equipos y los insumos que necesitarán los nuevos proyectos. El tercero es el de los servicios: que Rosario concentre depósitos, talleres, centros de distribución, mantenimiento, tecnología y asistencia técnica.

En el entorno de Puccini entienden que ese tercer punto puede ser incluso más importante que el embarque de los minerales. Una mina necesita neumáticos para equipos de gran porte, piezas metalúrgicas, bombas, motores, tableros eléctricos, estructuras, vehículos, software, transporte, seguridad, mantenimiento y servicios de ingeniería.

FOTO: Delegación de Santa Fe en Chile.

Santa Fe posee empresas capacitadas para cubrir muchos de esos rubros. El desafío será certificarlas, conectarlas con las grandes operadoras y ayudarlas a cumplir los estándares que exige el sector.

La discusión, por lo tanto, no es solamente si el cobre puede llegar en tren hasta Rosario. La Provincia quiere saber cuántas empresas santafesinas pueden venderle productos y servicios a la minería.

Un mercado de más de US$6.000 millones

Los números explican por qué Puccini busca anticiparse. Las exportaciones mineras argentinas alcanzaron en 2025 los US$6.037 millones, el valor más alto registrado hasta ese momento. El crecimiento interanual fue del 29,2%.

Los minerales metalíferos representaron US$4.948 millones, equivalentes al 82% de las ventas externas del sector. El oro aportó US$4.078 millones. El litio, por su parte, alcanzó exportaciones por US$905 millones, un récord que significó el 15% del total minero. Entre 2024 y 2025 comenzaron a producir cuatro nuevos proyectos y el país llegó a siete minas de litio en actividad.

Santa Fe observa que el crecimiento de esos proyectos generará una demanda paralela de bienes industriales, transporte e infraestructura. La oportunidad que identifica Puccini es insertar a la provincia en esa cadena antes de que las empresas proveedoras definan dónde instalar sus plantas, depósitos y centros operativos.

Rosario como centro de radicación de proveedores

Uno de los proyectos que analiza el área productiva es la conformación de hubs logísticos y parques productivos especializados. En esos espacios podrían instalarse empresas de neumáticos, maquinaria pesada, estructuras metálicas, componentes eléctricos, mantenimiento y transporte.

Rosario ofrece una ubicación estratégica, infraestructura portuaria, universidades, recursos humanos y proximidad con uno de los complejos industriales más grandes de Argentina.

Puccini considera que esas condiciones permiten disputar inversiones aunque los principales proyectos mineros estén a cientos de kilómetros.

La competencia será contra otras ciudades que también intentarán convertirse en centros de abastecimiento. Por eso, la Provincia busca definir con anticipación incentivos, terrenos, conexiones y servicios.

La minería, desde esta perspectiva, no aparece como una actividad ajena al modelo santafesino. Por el contrario: puede funcionar como una nueva demandante de la maquinaria, la metalurgia y el conocimiento que ya produce la provincia.

El ferrocarril y la licitación del Belgrano Cargas

El esquema depende de una condición determinante: el transporte ferroviario. Mover grandes volúmenes desde el noroeste hasta Rosario exclusivamente en camiones podría volver inviable una parte de la operatoria. El tren resulta fundamental para reducir costos y darle escala al proyecto.

Por eso Pullaro, Puccini y Javkin dejaron en claro que pretenden que Santa Fe participe en la discusión sobre el futuro del Belgrano Cargas y que la minería sea contemplada en el diseño de sus próximos corredores.

El Gobierno nacional inició en 2025 el proceso de privatización total de Belgrano Cargas y Logística. El esquema prevé que el Estado deje la operación, aunque las vías y los terrenos permanezcan bajo propiedad estatal.

La posición santafesina es que el nuevo modelo no debería planificarse solamente alrededor de los granos. El objetivo es alcanzar una complementariedad entre el agro y la minería: trasladar cereales hacia los puertos y aprovechar los corredores para mover minerales, maquinaria e insumos.

Esa combinación permitiría incrementar el uso del sistema ferroviario y evitar trayectos improductivos. En el entorno del ministro sostienen que este punto deberá formar parte de la próxima discusión nacional: el Belgrano Cargas conecta zonas agropecuarias, provincias mineras y terminales del Gran Rosario. En esa convergencia Santa Fe encuentra una de sus principales ventajas.

Ampliar la matriz sin abandonar al agro

El proyecto no supone reemplazar el perfil agroexportador de Rosario. La intención de Puccini es ampliar el modelo productivo: sumar minería y energía a una estructura que seguirá teniendo al campo y a la agroindustria como motores centrales.

Pullaro definió públicamente esa orientación al señalar que el futuro argentino no estará vinculado solamente con los cereales y las oleaginosas, sino también con la energía y la minería. La aspiración oficial es convertir a Santa Fe en un hub logístico capaz de generar inversiones y empleo.

Puccini intenta traducir esa definición política en un programa concreto: puertos multipropósito, mejores ferrocarriles, parques industriales especializados y empresas santafesinas ingresando a la cadena de proveedores.

La misión continuará con el análisis de otras experiencias portuarias chilenas. La intención es observar inversiones, sistemas de concesión y modelos operativos que puedan trasladarse a Rosario.

Para Javkin, es otra herramienta para motorizar los activos de la ciudad.

Santa Fe no puede disputar la localización de los yacimientos. Pero sí puede competir por las fábricas, los talleres, los depósitos, la logística y los puestos de trabajo que la expansión minera necesitará. Ese es el modelo productivo que Santa Fe fue a buscar a Chile