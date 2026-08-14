Rosental: "Si Argentina sigue este camino, el desarrollo que tenemos por delante es enorme"

Lisandro Rosental trazó una perspectiva optimista sobre la nueva etapa de la economía argentina y, especialmente, sobre las posibilidades que se abren para la inversión y el financiamiento. “El desarrollo que tenemos por delante en el mundo financiero es enorme, para no decir infinito”, afirmó en diálogo con Cadena 3 el presidente de IDEA Rosario, en el marco de la Experiencia 2026 en la Bolsa de Comercio. Y condicionó esa perspectiva a la continuidad del rumbo: “Si Argentina sigue este camino”, sostuvo, empiezan a aparecer oportunidades que hasta hace poco tenían una escala mucho menor.

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Para Rosental, empresario del mundo financiero, real state y otros, el punto de partida es el ordenamiento de la macroeconomía. “El paso número uno, el paso número uno y el paso número uno”, enfatizó sobre la estabilización. “Uno empieza a ver variables ordenadas, prolijas”, agregó. Sin embargo, advirtió que ese proceso modificó profundamente el escenario en el que durante años se desenvolvieron las compañías argentinas.

“Estamos viviendo una Argentina distinta”, definió. Para el empresario, aparecen “reglas de juego que se van actualizando”, sectores que antes estaban fuera del radar y actividades que enfrentan mayores dificultades. El desafío para el sector privado, sostuvo, es asumir que el escenario cambió: “Esta realidad uno supone que es la nueva normalidad para adelante”.

Esa “nueva normalidad”, planteó, obliga a revisar decisiones empresariales que durante años estuvieron atravesadas por inflación, tipo de cambio y otras distorsiones. “El desafío que tenemos es entender esta realidad y, en esa nueva normalidad, cómo ajusta uno sus empresas, sus negocios, su realidad, en inversiones, en manejo de grupos y en nuevos proyectos”, explicó.

A la hora de elegir entre una colocación financiera y una inversión productiva, Rosental fue contundente. “El que fue eficiente estos años siempre te va a decir: prefiero producir, me gusta producir, amo producir”, afirmó. Y puso especialmente el foco en la cultura empresarial de la región: “El argentino, el rosarino y el santafesino en esta región ama lo que hace”. Por eso, concluyó: “Creo que siempre va a elegir producir”.

Para Rosental, esa vocación productiva debe combinarse con capacidad para adaptarse. “El que es ágil, el que es vivo y el que tiene capacidad de reacción cambia su matriz de negocio y se reconvierte”, señaló. En paralelo, destacó que el sistema financiero argentino tiene por delante una posibilidad de expansión significativa, tanto en el segmento bancario como en el crediticio y bursátil.

Entre las señales que observa mencionó la creciente participación de compañías en el mercado de capitales. “Hoy ya se ven cada vez más empresas involucradas en el mercado de capital, que hacen oferta pública para captar deuda”, explicó. Incluso proyectó una etapa posterior: “Creo que en algún momento empezaremos a ver oferta pública de acciones”. También anticipó bancos con menor exposición al financiamiento del Estado y una mayor orientación del crédito hacia el sector privado.

“Estamos viendo una realidad que va con una lógica bien de mercado”, sintetizó. En ese proceso, reconoció que existen sectores más beneficiados, otros que lograron reacomodarse con mayor velocidad y actividades que todavía encuentran dificultades. Pero remarcó que las posibilidades existen: “Es real que hay oportunidades, pero hay oportunidades de verdad”.

Respecto del dólar, Rosental rechazó centrar las decisiones de inversión en especular sobre cuál debería ser su cotización. “El dólar es una variable más dentro de la realidad económica de oferta y demanda. La oferta y demanda dice que el dólar vale lo que vale hoy”, afirmó. Para el empresario, una compañía debe analizar sus proyectos con las condiciones existentes: “Tengo que mirar con la realidad que tengo hoy, con el precio y el tipo de cambio que tengo hoy, si me cierra el negocio o no me cierra el negocio”.

Rosental llevó finalmente esa mirada hacia Rosario y la Región Centro durante su participación en IDEA. Destacó que minería, agro y energía aparecen actualmente entre las actividades más pujantes del país y consideró que la región tiene condiciones privilegiadas para insertarse en sus cadenas de valor. “Somos una región riquísima”, afirmó. “Increíblemente confluyen, o estamos involucrados sin querer queriendo, con las tres industrias que hoy mayor valor generan dentro del país”. Para Rosental, el desafío que IDEA pone sobre la mesa es justamente cómo las empresas de la región pueden aprovechar ese escenario y “potenciar la cadena de valor desde lo que uno tiene acá”.

Entrevista de Hernán Funes.