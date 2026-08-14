¿Es feriado el próximo lunes? Qué dice el calendario oficial

Llega mediados de agosto y se confirma una de las noticias más esperadas del mes: el próximo lunes 17 de agosto será feriado nacional en todo el territorio argentino, conformando así un fin de semana largo de tres días de descanso consecutivos junto al sábado 15 y el domingo 16.

La jornada rinde homenaje al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, militar y político clave en la historia argentina y americana, fallecido en 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia.

Considerado el Padre de la Patria y Libertador, San Martín encabezó el histórico cruce de los Andes y las gestas de independencia de Argentina, Chile y Perú.

Según el calendario oficial difundido por la Jefatura de Gabinete de la Nación, la fecha no sufrirá modificaciones en su goce, por lo que las actividades laborales y escolares habituales estarán suspendidas en todo el país durante la jornada del lunes.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Calendario de feriados y días no laborables restantes en 2026:

Lunes 17 de agosto: paso a la Inmortalidad del Gral. Don José de San Martín.

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.