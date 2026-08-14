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¿Es feriado el próximo lunes? Qué dice el calendario oficial

Se trata de una fecha que conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. 

14/08/2026 | 10:26Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Llega mediados de agosto y se confirma una de las noticias más esperadas del mes: el próximo lunes 17 de agosto será feriado nacional en todo el territorio argentino, conformando así un fin de semana largo de tres días de descanso consecutivos junto al sábado 15 y el domingo 16.

La jornada rinde homenaje al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, militar y político clave en la historia argentina y americana, fallecido en 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia

Considerado el Padre de la Patria y Libertador, San Martín encabezó el histórico cruce de los Andes y las gestas de independencia de Argentina, Chile y Perú.

Según el calendario oficial difundido por la Jefatura de Gabinete de la Nación, la fecha no sufrirá modificaciones en su goce, por lo que las actividades laborales y escolares habituales estarán suspendidas en todo el país durante la jornada del lunes.

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/Fin Código Embebido/

Calendario de feriados y días no laborables restantes en 2026:

Lunes 17 de agosto: paso a la Inmortalidad del Gral. Don José de San Martín.

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Lectura rápida

¿Qué se confirma para el 17 de agosto? Se confirma que el 17 de agosto será feriado nacional en Argentina.

¿Quién es homenajeado en este feriado? Se rinde homenaje al General José de San Martín.

¿Cuándo se celebra este feriado? El feriado se celebra el lunes 17 de agosto.

¿Dónde se aplica este feriado? Este feriado se aplica en todo el territorio argentino.

¿Por qué se conmemora este día? Se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

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