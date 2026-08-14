Una mujer perdió $9,5 millones al intentar activar su tarjeta de crédito

FOTO: Los estafadores le indicaron que debía completar una serie de pasos.

Una mujer de 58 años denunció haber sido víctima de una estafa informática en la ciudad riojana de Chilecito tras intentar activar una tarjeta de crédito a través de un canal no oficial.

La maniobra, ejecutada por delincuentes que se hicieron pasar por representantes de una entidad financiera, culminó con la transferencia de $9.531.225 a la cuenta de un tercero.

El episodio ocurrió durante la mañana del jueves. La damnificada procuró comunicarse con el servicio de atención al cliente de su tarjeta y fue derivada por un supuesto representante a un número telefónico con prefijo de Córdoba para continuar el trámite mediante WhatsApp.

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El modus operandi del engaño

A través de esa vía, los estafadores le indicaron que debía completar una serie de pasos para activar la tarjeta y evitar el bloqueo de sus cuentas. En medio del proceso, la guiaron detalladamente para que realizara una transferencia bancaria de “resguardo”, con el argumento de proteger sus fondos.

La mujer siguió las instrucciones y transfirió desde su cuenta la suma millonaria. Una vez finalizada la operación, se contactó con el canal oficial de la entidad financiera. Allí le confirmaron que había sido víctima de un fraude y que los datos proporcionados no correspondían a ningún procedimiento legítimo.

El hecho fue caratulado como estafa. La Policía trabaja para identificar a los autores y rastrear el destino de los fondos transferidos.

Recomendaciones de las entidades financieras

Desde la entidad involucrada recordaron que nunca solicitan transferencias para activar servicios ni envían mensajes por aplicaciones no oficiales. Recomendaron verificar siempre los canales de contacto oficiales y no compartir datos bancarios fuera de los medios institucionales para evitar caer en estafas similares.

Este tipo de fraude, basado en la suplantación de identidad de entidades bancarias o financieras, es una de las modalidades más frecuentes de delitos informáticos en el país.

Las víctimas suelen ser persuadidas bajo la premisa de “proteger” sus fondos o desbloquear servicios, cuando en realidad se les induce a transferir dinero a cuentas controladas por los delincuentes.