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Una mujer perdió $9,5 millones al intentar activar su tarjeta de crédito

La víctima, de 58 años, fue engañada por falsos operadores que la contactaron por WhatsApp y la guiaron para realizar una transferencia de “resguardo”. Ocurrió en Chilecito. 

14/08/2026 | 11:01Redacción Cadena 3

Perspectiva La Rioja

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Los estafadores le indicaron que debía completar una serie de pasos.

FOTO: Los estafadores le indicaron que debía completar una serie de pasos.

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Una mujer de 58 años denunció haber sido víctima de una estafa informática en la ciudad riojana de Chilecito tras intentar activar una tarjeta de crédito a través de un canal no oficial.

La maniobra, ejecutada por delincuentes que se hicieron pasar por representantes de una entidad financiera, culminó con la transferencia de $9.531.225 a la cuenta de un tercero.

El episodio ocurrió durante la mañana del jueves. La damnificada procuró comunicarse con el servicio de atención al cliente de su tarjeta y fue derivada por un supuesto representante a un número telefónico con prefijo de Córdoba para continuar el trámite mediante WhatsApp.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El modus operandi del engaño

A través de esa vía, los estafadores le indicaron que debía completar una serie de pasos para activar la tarjeta y evitar el bloqueo de sus cuentas. En medio del proceso, la guiaron detalladamente para que realizara una transferencia bancaria de “resguardo”, con el argumento de proteger sus fondos.

La mujer siguió las instrucciones y transfirió desde su cuenta la suma millonaria. Una vez finalizada la operación, se contactó con el canal oficial de la entidad financiera. Allí le confirmaron que había sido víctima de un fraude y que los datos proporcionados no correspondían a ningún procedimiento legítimo.

El hecho fue caratulado como estafa. La Policía trabaja para identificar a los autores y rastrear el destino de los fondos transferidos.

Recomendaciones de las entidades financieras

Desde la entidad involucrada recordaron que nunca solicitan transferencias para activar servicios ni envían mensajes por aplicaciones no oficiales. Recomendaron verificar siempre los canales de contacto oficiales y no compartir datos bancarios fuera de los medios institucionales para evitar caer en estafas similares. 

Este tipo de fraude, basado en la suplantación de identidad de entidades bancarias o financieras, es una de las modalidades más frecuentes de delitos informáticos en el país.

Las víctimas suelen ser persuadidas bajo la premisa de “proteger” sus fondos o desbloquear servicios, cuando en realidad se les induce a transferir dinero a cuentas controladas por los delincuentes.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Una mujer de 58 años fue víctima de una estafa informática en Chilecito.

¿Quién es la víctima? La víctima es una mujer de 58 años que intentó activar una tarjeta de crédito.

¿Cuándo sucedió el hecho? El episodio ocurrió durante la mañana del jueves.

¿Dónde tuvo lugar la estafa? La estafa tuvo lugar en la ciudad de Chilecito, La Rioja.

¿Cómo se llevó a cabo la estafa? Los delincuentes se hicieron pasar por representantes de una entidad financiera y guiaron a la víctima para que transfiriera dinero como "resguardo".

¿Por qué es importante este caso? Este tipo de fraude es común y se basa en la suplantación de identidad de entidades financieras.

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