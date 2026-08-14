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Marcela Morelo se suma al Festival ReDi: "Vamos a presentar algunas canciones"

La cantante habló con Alberto Lotuf en Cadena 3 Rosario sobre el encuentro gratuito que se realizará este domingo en el Parque Urquiza, con juegos, actividades y propuestas para toda la familia.

14/08/2026 | 11:48Redacción Cadena 3 Rosario

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Marcela Morelo.

FOTO: Marcela Morelo.

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  1.

    Audio. Marcela Morelo llega a Rosario con música nueva y una historia de 30 años de canciones

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Marcela Morelo será una de las artistas que participará este domingo del Festival ReDi para las Infancias, que se realizará en el Parque Urquiza de Rosario. La jornada será desde el mediodía hasta las 18 y contará con juegos, actividades y espectáculos para chicos y familias, además de la presencia de Cadena 3 con un móvil de exteriores.

En diálogo con Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario, Morelo contó que viajará a Rosario el mismo domingo y que llegará temprano para realizar la prueba de sonido. "Vamos a presentar por supuesto algunas canciones en el medio de tanta actividad que va a haber en este evento precioso", explicó la cantante sobre su participación en el festival.

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La artista también destacó el carácter familiar de la propuesta y anticipó parte de lo que llevará al escenario. Entre las canciones estará "Manantial", que cuenta con una nueva versión junto a Abel Pintos. "Quedó preciosa", sostuvo Morelo al referirse a la colaboración, que forma parte de su próximo trabajo discográfico.

Además de su participación en ReDi, Morelo volverá a presentarse en Rosario el 10 de octubre en el Teatro Broadway, con su nueva producción "La Morelo". El proyecto reúne distintas colaboraciones y marca una etapa especial para la cantante, que se prepara para celebrar tres décadas de trayectoria desde la salida de su primer disco en 1997.

La jornada de ReDi será gratuita y estará destinada a las infancias y sus familias, con propuestas recreativas y musicales durante toda la tarde. Para Morelo, el encuentro también será una oportunidad para volver a compartir su música con el público rosarino: "El domingo nos vemos", anticipó.

Entrevista de Alberto Lotuf.

Lectura rápida

¿Quién es la artista que se presentará en Rosario?
La artista es Marcela Morelo.

¿Cuándo se llevará a cabo el festival por el Día del Niño?
El festival se realizará este domingo.

¿Dónde se presentará Morelo el 10 de octubre?
Se presentará en el Teatro Broadway.

¿Qué canción oficial ha creado Morelo para un evento deportivo?
La canción oficial es "Al sur", para los Juegos Sudamericanos.

¿Qué significa "La Morelo" en el contexto de su carrera?
"La Morelo" es la denominación que surgió naturalmente por cómo la identifica el público.

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