Pilates suma cada vez más hombres: ya representan hasta el 20% de los alumnos

Por Federico Albarenque

Durante años, el pilates estuvo asociado principalmente con las mujeres y los adultos mayores. Sin embargo, esa imagen comienza a cambiar: cada vez más hombres eligen esta disciplina para mejorar su condición física, prevenir lesiones o complementar la práctica de otros deportes.

Melania Barrionuevo, profesora de pilates en barrio Alto Alberdi, confirmó el crecimiento de la participación masculina en sus clases. "Cada vez son más los hombres que se animan", aseguró en diálogo con Cadena 3.

La instructora recordó que la disciplina fue creada a comienzos del siglo XX por Joseph Hubertus Pilates y que, originalmente, estaba destinada al entrenamiento y la rehabilitación de hombres. Con el tiempo se popularizó en el mundo de la danza y quedó vinculada mayoritariamente con el público femenino.

"Gracias a los medios de comunicación y las redes sociales comenzaron a visibilizarse más sus beneficios. Los hombres encontraron que es un buen complemento para deportes como el fútbol o el básquet", explicó Barrionuevo.

La exposición de figuras internacionales como Cristiano Ronaldo, LeBron James y David Beckham también contribuyó a derribar prejuicios. En Argentina, el arquero Emiliano "Dibu" Martínez incorporó este tipo de entrenamiento como complemento de su preparación física.

Un relevamiento realizado por Cadena 3 en gimnasios de la ciudad de Córdoba mostró que los hombres ya representan entre el 15% y el 20% de quienes practican pilates. Aunque todavía son minoría, los responsables de los establecimientos señalaron que su presencia crece sostenidamente. El método combina activación muscular y ejercicios de fuerza.

En las clases participan hombres de distintas edades. Algunos buscan mejorar su rendimiento deportivo, mientras que otros llegan por recomendación médica para rehabilitar lesiones o aliviar dolores de espalda, rodillas y articulaciones.

La actividad también empieza a ser elegida como entrenamiento principal y no solamente como una herramienta de recuperación. Según los centros consultados, la cuota mensual ronda entre los 40.000 y los 50.000 pesos, aunque puede variar según la cantidad de clases y el establecimiento.

Los testimonios de alumnos acompañaron la tendencia. Varios oyentes de Cadena 3 contaron que la práctica les permitió recuperar movilidad, mejorar la postura y aumentar la flexibilidad. "Hago pilates desde hace un año y me cambió la vida", resumió uno de ellos.

Así, entre recomendaciones profesionales, experiencias personales y una mayor difusión de sus beneficios, el pilates deja atrás antiguos estereotipos y gana terreno entre los hombres.