El Gobierno evalúa usar un fondo de Anses para impulsar los créditos hipotecarios

El Ministerio de Economía analiza utilizar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses para ampliar el financiamiento destinado a créditos hipotecarios y propiciar una reducción de las tasas de interés.

La iniciativa contempla que el FGS licite plazos fijos de largo plazo entre las entidades financieras. Con esos fondos, los bancos podrían contar con mayor liquidez para ofrecer préstamos destinados a la compra de viviendas.

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, explicó que el mecanismo busca cubrir la falta de financiamiento de largo plazo que actualmente limita la oferta de hipotecas y encarece sus condiciones.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que la propuesta se encuentra en evaluación junto con el Ministerio de Capital Humano, las autoridades del FGS y las entidades bancarias.

"Estamos viendo formas que creemos que son más efectivas. Lo estamos hablando con el Ministerio de Capital Humano, el FGS y los bancos. Creemos que es una vía mucho mejor para todos", afirmó.

Según el equipo económico, el perfil de inversión a largo plazo del fondo previsional permitiría otorgar mayor previsibilidad al sistema financiero y facilitar créditos hipotecarios en condiciones más favorables.

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• El Gobierno busca ampliar los préstamos en dólares

Furiase también defendió la flexibilización de los requisitos para que los bancos puedan prestar los dólares depositados por sus clientes a empresas vinculadas con la economía real.

El funcionario destacó la necesidad de que "se genere el circuito de los dólares" y sostuvo que una parte mayor de esos ahorros podría canalizarse hacia actividades productivas, entre ellas la construcción.

De acuerdo con los datos difundidos por el Gobierno, los depósitos en moneda estadounidense aumentaron de US$23.000 millones a US$40.000 millones. En la actualidad, las entidades financieras prestan aproximadamente el 60% de esos fondos.

La modificación anunciada apunta a ampliar el universo de empresas que pueden acceder al financiamiento en dólares, hasta ahora sujeto a restricciones relacionadas con su capacidad para generar ingresos en esa moneda.

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• Sin intervención estatal ante el aumento de la mora

El secretario de Finanzas descartó, en tanto, que el Gobierno intervenga directamente para asistir a los deudores que registran atrasos en el pago de sus créditos.

"La mora es algo que se tiene que resolver entre privados. Si el Estado se mete, está usando la plata de los impuestos para beneficiar a un sector en particular y en detrimento de otro", argumentó Furiase.

Para el funcionario, la respuesta debe pasar por generar las condiciones necesarias para que las tasas de interés disminuyan de manera sostenida.

En ese sentido, enumeró como objetivos la estabilidad macroeconómica, la reducción de la inflación y del riesgo país, el mantenimiento del superávit fiscal y comercial y el fortalecimiento de las reservas del Banco Central.

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