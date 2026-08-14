Majo Riera llega a Flow con una serie sobre las madres detrás de los grandes artistas argentinos

Por Susana Manzelli

Majo Riera, mamá de Lali Espósito, debutará como conductora el 27 de agosto con "Bien de familia", una serie documental de siete episodios que podrá verse por Flow. Después de años de acompañar la carrera de su hija y de trabajar como productora audiovisual, Riera se pondrá frente a las cámaras para conocer las historias de otras madres y mujeres que estuvieron detrás del crecimiento personal y profesional de reconocidos artistas argentinos.

La propuesta incluirá entrevistas con las madres de figuras como Duki, Emilia Mernes, Nicki Nicole, Milo J y Thiago PZK. También participará Marlene Rodríguez Miranda, esposa de Ricardo Montaner y madre de Evaluna, Mau y Ricky. Uno de los encuentros más especiales será con la propia Lali, que se sentará en el sillón de entrevistada para hablar sobre su historia familiar y el acompañamiento durante su carrera.

"Bien de familia" buscará mostrar el costado menos visible de las trayectorias de los artistas, con eje en la crianza, el sostén cotidiano, los vínculos familiares y el impacto de la exposición mediática. A través de relatos íntimos, la serie propone conocer a las personas que acompañaron desde el comienzo procesos profesionales que muchas veces se desarrollaron lejos de la mirada pública.

El proyecto también representa un nuevo paso para Riera, que cuenta con experiencia como productora audiovisual y realizó videoclips para artistas como Abel Pintos, Sole Pastorutti y Axel. La serie tendrá siete capítulos y llegará a Flow el 27 de agosto, con historias de madres y esposas de algunas de las figuras más populares de la música argentina.