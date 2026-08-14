Ben Shelton se llevó el Masters 1000 de Canadá tras vencer a Nakashima

FOTO: Ben Shelton durante su triunfo en la final de Montreal.

Buenos Aires, 13 agosto (NA) – El tenista estadounidense Ben Shelton (10°) logró imponerse en la final de un torneo que contó con la ausencia de varios de los mejores jugadores del ranking, derrotando a su compatriota Brandon Nakashima (31°) en sets corridos, lo que le permitió consagrarse campeón del Masters 1000 de Canadá, celebrado en la ciudad de Montreal.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, Shelton se llevó el triunfo con un marcador de 6-3 y 7-6 (4), tras una hora y media de intensa competencia.

Este triunfo representa el séptimo título ATP en la carrera de Shelton, y su segundo en un torneo Masters 1000, consolidando su posición en la élite del tenis mundial.

El tenista, conocido por su potente saque, tuvo una quincena excepcional, en la que superó a destacados jugadores de la actualidad, marcando su regreso a la cima de un Masters en Canadá, tras haber obtenido su primer título en Toronto la temporada pasada.

El camino hacia la consagración incluyó victorias ante Jenson Brooksby y el belga Zizou Bergs, seguido de triunfos contra jugadores con altas expectativas de ingresar al top 10, como el brasileño Joao Fonseca (27°), el checo Jakub Mensik (17°) y el estadounidense Learner Tien (19°).

Por su parte, Nakashima también había tenido un camino exitoso, derrotando a figuras como el ítalo-argentino Luciano Darderi (22°) y el prometedor español Rafael Jódar (15°), aunque no pudo hacer frente a la potencia de Shelton en la final.

El inicio del partido fue equilibrado, pero Shelton logró quebrar el servicio de Nakashima en los últimos juegos del primer set y, en el segundo parcial, no necesitó breaks, asegurando su victoria al ganar dos puntos decisivos en el tie-break.

Con esta victoria, Shelton se posiciona como uno de los tenistas más destacados de su generación, siempre que su hombro derecho, que ha sufrido lesiones, le permita competir. Este título suma a su palmarés, que incluye cuatro títulos ATP en esta temporada: los 500 de Dallas y Múnich, el 250 de Stuttgart y el reciente logrado en Montreal.

Además, Shelton ha demostrado su versatilidad al ganar títulos en todas las superficies en lo que va del año, siendo campeón en polvo de ladrillo en Múnich, pasto en Stuttgart, y en pista dura en Montreal y hard indoor en Dallas.

Esta nueva conquista acerca a Shelton al top 5 del ranking mundial, alcanzando el sexto puesto con 3630 puntos, apenas 130 unidades detrás del reconocido serbio Novak Djokovic.